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  •   X Premium Geliyor: Elon Musk’ın Reklam Geliri Paylaşımı Çok Konuşulacak

X Premium Geliyor: Elon Musk’ın Reklam Geliri Paylaşımı Çok Konuşulacak

Özet

  • - Elon Musk, Twitter Blue abonelik hizmetini X Premium olarak yeniden markalaştırdı ve reklam geliri paylaşımı özelliğini ekledi.
  • - X Premium aboneleri, etkileşimlerine göre reklam gelirinden pay alabilecek. En az 15 milyon gösterime sahip, 500 takipçisi olan ve 18 yaşından büyük aboneler uygun hesap sayılacak.
  • - Yeniliklerle birlikte X destek hesabı yoğunluktan etkilenerek ödemelerin gecikebileceğini belirtti; Elon Musk, Twitter Blue'u X Premium'a dönüştürerek platformdaki hizmetlerin genişletilmesini hedefliyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:02
7 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Popüler sosyal medya platformu Twitter’ın X olarak yeniden markalaşmasının ardından Elon Musk şimdi de popüler Twitter Blue abonelik hizmetlerini X Premium olarak yeniden markalaştırdı.

X Premium abonelik hizmetleri tüm uygun X Premium abonelerini platformdaki etkileşimlerine göre reklam gelirinden pay almaya uygun hale getirecek bir reklam geliri paylaşım modeliyle birlikte geliyor.

Yalnızca son üç ay içinde gönderilerinde en az 15 milyon toplam gösterim alan en az 500 takipçisi olan ve en az 18 yaşında olması gereken X Premium aboneleri reklam geliri elde edebilecek. Musk ayrıca abone olmayanlardan elde edilen tüm reklam gelirlerinin platform tarafından saklanacağını da bildirdi.

Reklam Geliri Paylaşımı TikTok’a Benziyor

X, geçtiğimiz ay sürpriz bir hamleyle reklam gelirlerini paylaşmaya başladı ve birçok Twitter kullanıcısının gelirden pay aldığını bildirdi. 28 Temmuz’da reklam geliri özelliği tüm Blue aboneleri için yayına girdi. Musk bir Twitter Space sohbetinde gelirin şubat ayında ilk söz verdiği zamandan itibaren belirleneceğini ifade etti.

Reklam geliri, kullanıcı tweet yanıtlarının yorumlarında yayınlanan reklamlara dayalı olarak paylaşılır. Bu format platformun reklamları ana akışta yayınlamak yerine genellikle yorumlarda yayınlanan TikTok reklam geliri modeline oldukça benziyor. Böylece hem X hem de TikTok, kullanıcıları gönderilerinin altında daha fazla yorum ve yanıt etkinliği ile teşvik ediyor.

Her Şey Uygulaması: X

Tüm bu yaşanan gelişmelerle birlikte bir hafta içinde X destek hesabı premium abonelerin sayısının giderek arttığını ve bu nedenle uygun hesapların incelenmesi ve ödenmesinin biraz zaman alabileceğini bildirdi.

Musk, X’i bir “her şey uygulaması” haline getirme konusunda oldukça kararlı. Musk görevi devralmasından sadece birkaç hafta sonra kullanıcıların Twitter’dan mavi tik doğrulama işaretleri satın almasına olanak tanıyan bir Twitter Blue aboneliği başlattı ve ürün daha sonra abonelerin reklam gelirinin bir kısmını kazanmasının yolunu açan premium bir hizmete dönüştü.

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