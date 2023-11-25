Willy Woo Bitcoin Tahmini 30.000 Dolar, Chainlink Rakibi Coin Dikkat Mi Çekiyor? 

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Bitcoin (BTC) iniş ve çıkışlar yaşadı, ancak üst düzey kripto analisti Willy Woo’nun yakın tarihli bir tahmini büyük bir fiyat düşüşü öngörüyor. Woo’ya göre Bitcoin, merkezi olmayan kripto para listesinin başında yalnızca popülerlik açısından değil, aynı zamanda fiyat destek seviyelerini hiç test etmemiş bir coin olarak da yer alıyor. Woo, analizini daha da açıklayarak şimdiye kadarki 8’e 8 zincir içi modelin altını çiziyor.

Ön plana çıkma yolculuğu, Chainlink‘in (LINK) rakibi olduğu iddia edilen yaklaşan yapay zeka kriptosu InQubeta (QUBE) için de başarılı. Sam Altman’ın Open AI CEO’su olarak görevinden ayrılması, yapay zeka endüstrisine ilişkin haberlerde bir artışa neden oldu ve yapay zeka merkezli birkaç tokena olan ilginin artmasına neden oldu. Chainlink fiyatları yükselirken, InQubeta’nın trend NFT’leri ile kripto alanına getirdiği potansiyel konusunda daha fazla yatırımcı heyecan duyuyor olabilir.

InQubeta (QUBE): Yapay Zeka Projesi

InQubeta, AI endüstrisi ile bağlantıları olan yaklaşan bir blockchain ICO’su olarak tanımlanıyor. Bu token, devrim niteliğinde olduğu iddia edilen modeli ve potansiyeli ile yatırımcıların dikkatini Chainlink’ten kendi üzerine çekmeyi hedefliyor. InQubeta, yatırımcıların AI teknoloji girişimlerinde özkaynak tutabilecekleri ve büyümeleri için fon toplayabilecekleri bir platform sunarak kitle fonlamasının gücünü vurguluyor. Bu yapı, token sahiplerinin uzun vadede yatırım yapabilecekleri blok zincirinde basılmış kesirli yatırımlar sağlamak için trend olan NFT’leri kullanıyor.

Yerel tokenı QUBE, kurumsal yatırımcıların ve yapay zeka meraklılarının ilgisini çekerek satış öncesi yolculuğunda başarılı olmayı hedefliyor. Proje, ön satışının beşinci aşamasında ve yaklaşık 527 milyon token satarak 5,2 milyon doların üzerinde para topladı. Bu aşama için tahsis edilen tokenlerin yalnızca yaklaşık %15’i, her biri 0,0161 $ ‘lık DeFi coin fiyatında kaldı ve ardından açıklamalara göre kripto para birimi altıncı aşamada 0,01925 $’ a yükselecek. Çok yönlülüğün ortasında yüksek getiri arayan yatırımcılar, 0,0308 $ ‘lık potansiyel liste fiyatına karşı bu aşamadan yaklaşık %100 yararlanabilirler.

Blockchain ICO, sahiplerinin işlemlerde %5 vergi ile finanse edilen bir havuzdan getiri elde etmek için tokenlarını yatırabilecekleri bir stake mekanizması sunuyor. Yatırımcılar bu protokole dahil olarak, arzı azaltarak ve talebi artırarak tokenların fiyatını yükseltmeye yardımcı olabilir.

Proje ayrıca, token sahiplerine projeyi ileriye taşıyabilecek kararlara katkıda bulunmaları için yönetişim hakları vererek topluluğu teşvik etmektedir. İddialara göre potansiyeliyle InQubeta, Chainlink’in üstünlüğünü tehdit ederek merkezi olmayan kripto para listesinin başında yer alıyor.

Bitcoin (BTC): Fiyat Desteğini Sürdürüyor

Bitcoin son zamanlarda büyük bir dalgalanma yaşadı, ancak beklenen taban 30 bin dolarlık bir DeFi coin fiyatı olarak belirlendi. X’te bir zincir içi analist olan Willy Woo, bu tahmini paylaşarak 1 milyondan fazla takipçisini BTC’nin tarihsel trendlere dayanan duruşu hakkında bilgilendirdi. BTC’nin maliyet bazlı bir haritasını sunarak, tahminin tutması için coin’in bu zincir içi modeli sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Willy, son 13 yıldaki Bitcoin arzının kontur haritasını inceleyerek, coin sahiplerinin tokenlarını satın almak için ödedikleri fiyatlara ilişkin coin’in fiyat keşfini gri bir bantla vurguladı. Woo’nun analizine göre bu bant kusursuz bir fiyat desteği olarak işliyor ve token’ın hiçbir zaman tekrar test etmediği sekiz değer bulunuyor. Woo, bu modeli izlemesi halinde BTC’nin bir daha asla 30 bin doların altına düşmeyeceği konusunda ısrar ediyor. Bu formasyon üç koşul etrafında dönmektedir: üzerinde mutabık kalınan güçlü değer bantları, düşüş eğiliminden çıkış ve başka bir yarılanma olayı.

Chainlink (LINK): Yapay Zeka Teknolojilerine Giriş

Chainlink, akıllı sözleşmelerin evrensel bağlantısını sağlayan devrim niteliğinde bir kripto para birimidir. Oracle projesi, bu akıllı sözleşmeler ve veri akışları arasında güvenli iletişimi teşvik ederek gerekli zincir dışı bilgilere erişmelerine yardımcı olur. LINK, kripto alanında devrim niteliğindeydi ancak platformu içinde yapay zeka uygulamalarına yöneldi.

Hafta sonu OpenAI haberlerinin ardından LINK %7’nin üzerinde yükseldi. Chainlink, yapay zekayı modeline entegre ederek platformunda verilerin tanımlanmasını kolaylaştırabilir. Microsoft, sektörde daha fazla haberin gelişebilmesi için Altman’ı hızla satın aldı ve Chainlink ve InQubeta gibi AI tokenlerinin daha da yükselmesine neden oldu.

Sonuç

Bitcoin son büyük düşüşünden çok uzaklaştı ve 30 bin $’lık potansiyel bir taban fiyatına sahip. Willy Woo’nun tahminleri tutarsa, kripto projesi gerekli koşulları karşıladığı takdirde bu modeli sürdürecektir. Öte yandan iddialara göre InQubeta, Chainlink’in hakimiyetini tehdit eden bir potansiyel sunarak beklentileri aşıyor. Bir yapay zeka tokenı olan InQubeta, yapay zeka odaklı kitlesel fonlamanın önünü açarak yatırımcıların kısmi varlıklardan faydalanmasına olanak tanıyor.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.