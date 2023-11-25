Ethereum (ETH)

Yeni Bir Ethereum Tartışması Fitili Ateşleyebilir! Açıklamaya Dikkat

Özet

  • Ethereum’a yönelik Huber’in eleştileri dikkat çekti.
  • Tekelcilik eleştirisi Huber’in yaklaşımının odak noktasıydı.
  • Tartışma kripto para alanında gündemi meşgul edecek gibi duruyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında bugün yeni bir tartışma var. Ethereum’a yönelik eleştirileri ile bildiğimiz Huber, Ethereum’un “tekel” kavramı konusundaki duruşu üzerine hararetli bir tartışma başlatarak Blockchain zinciri devinin çelişkilerini sorguladı. Huber ayrıca Depository Trust and Clearing Corporation’ın (DTCC) tekeline de ışık tuttu. Özellikle kripto para birimlerinin harekete geçtiği esnada yapılan tartışma gündemi meşgul edecek gibi duruyor.

İçerikler
Ethereum’un Çelişkileri Ortaya ÇıktıRipple’ın Eleştirisi ve SEC’in Tutarsızlığı

Ethereum’un Çelişkileri Ortaya Çıktı

Yakın zamanda attığı bir tweet’te Huber, Ethereum‘un tekelcilik konusundaki zıt yorumlarını eleştirdi. Özellikle Blockchain devinin SEC’in iddia edilen kayırmacılığını reddetmesini hedef aldı. SEC’in Ethereum’a yönelik sözde önyargısını reddetmesine rağmen, Blockchain ağı DTCC’nin tekelini vurgulayarak Huber’in çifte standardı sorgulamasına neden oldu.

ABD’de yeni bir takas ağı kurmaya yönelik kendi deneyimini paylaşarak Ethereum’un tutumunu sorgulayan Huber, kripto para birimi Ethereum’un duruşundaki belirgin uyumsuzluğu vurgulayarak şunları söyledi:

Ethereum’da yer alan kişiler bana SEC’in bir şey için tekel oluşturmaya çalışabileceğini iddia etmenin tamamen saçma olduğunu öğrettikten sonra ben de ABD’de yeni bir takas ağı kurmaya çalıştım. Ama sonra aynı insanlar bana bunun imkansız olduğunu çünkü DTCC’nin tekel olduğunu söylediler!

Ripple’ın Eleştirisi ve SEC’in Tutarsızlığı

Bu tartışma, Huber’in Ripple‘ın SEC’in önyargılı yaklaşımına yönelik eleştirisine ışık tutmasının hemen ardından geldi. Ripple, bir mahkeme dosyasında, SEC’in Howey testini kripto para birimlerine uygulamadaki tutarlılık eksikliğine dikkat çekti. Huber, düzenleyicinin Ethereum’un eylemlerini ele almamasını eleştirerek, Ethereum’un tekelinin “akıl almaz beceriksizlik” olarak algılanabileceğini öne sürmüş ve şöyle demişti:

“Ethereum dolandırıcılarının SEC’e nasıl rüşvet verdiğinden bahsetmiyorlar. Çünkü belki de Ethereum için tekel gerçekten akıl almaz bir beceriksizliktir.”

Huber daha önce de Ethereum kurucu ortağı Joseph Lubin’i dolandırıcılığı teşvik ettiği iddiasıyla eleştirmişti. Huber, 19 Kasım tarihli bir tweetinde, Lubin yerine yanlışlıkla Vitalik Buterin’i etiketleyerek bir ses klibi paylaştı. Klip, Lubin’in Ethereum kullanıcılarını halkı korkutmaktan kaçınmak için “birden fazla takma kimlik” oluşturmaya teşvik ettiğinin kanıtı olarak sunuldu.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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