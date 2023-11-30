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Web3 Girişimi Bastion’da Değişim Rüzgarı: Caroline Friedman COO Görevine Getirildi

Özet

  • Web3 girişimi Bastion'da değişim rüzgarı esiyor.
  • 30 Kasım'da yapılan duyuruya göre Caroline Friedman, COO görevine getirildi.
  • Friedman, kariyer geçmişi ile dikkat çekiyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasasında her geçen gün dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Buna göre Web3 startup’ı Bastion, eski a16z ve Kraken Personel Şefi Caroline Friedman’ı firmanın Operasyon Direktörü olarak atadığını kamuoyuna duyurdu. Friedman, Şubat ayından bu yana firmanın Operasyon Müdürü olarak görev yaptıktan sonra duyurunun ardından yeni görevine başladı.

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Bastion’da Değişim RüzgarıFriendman’e Yönelik Övgü Dolu Sözler

Bastion’da Değişim Rüzgarı

Firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Friedman’ın Operasyon Direktörü olarak Bastion cephesinde uyumluluk süreci, yasal düzenleyici konular, çalışanlara yönelik planlar, kamu politikası ve finans alanını yöneteceği açıklandı. Caroline Friendan, gelişme ile alakalı şu ifadelere yer verdi:

“Ana odak noktam, işletmenin büyümesini desteklemek için güçlü bir operasyonel temel oluşturmaya devam etmek olacak. Bunun önemli bir parçası Bastion’un düzenleyici ve uyum çerçevesine dikkat edilmesini içerecektir.  Uyumluluk sadece bir gereklilik değil, vizyonumuzun kritik bir parçasıdır.”

Friedman, açıklamasının devamında işletmelerin Web3 teknolojileri ile güvenli ve etkili bir şekilde etkileşime girebilmelerini ve bu teknolojilerin sunduğu yeni ve etkili kullanım durumlarından yararlanabilmelerini sağlamak için düzenleyiciler ve müşterilerle yakın bir şekilde çalışmaya kararlı olduklarını açıkladı. Ünlü isim açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Ayrıca Bastion’un iş büyümesi ve ekip oluşturma girişimlerini yönlendirmeye yardımcı olacağım. Amacımız olağanüstü değer ve hizmet sunarak müşteri tabanımızı genişletmek ve aynı zamanda yetenekli, çeşitli ve Bastion’un yenilikçileri adımlarla etkileşimlerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmaları için güçlendirme vizyonuyla uyumlu bir ekip oluşturmaya devam etmektir. Bastion’da yaratmakta olduğumuz kapsayıcı ve yenilikçi şirket kültürünü beslerken olağanüstü yetenekleri işe almaya devam etmeyi planlıyoruz.”

Friendman’e Yönelik Övgü Dolu Sözler

Friedman, a16z ve Kraken’de üstlendiği görevinden önce Birleşik Devletler Savcılıklarında Ağır Suçlardan Sorumlu Birleşik Devletler Savcı Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik ve Uluslararası Suçlar Biriminde Özel Birleşik Devletler Savcı Yardımcısı olarak görev almıştı. LinkedIn profilinde belirttiğine göre Friedman Bastion’un kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Bastion kurucu ortağı Nassim Eddequiouaq konuya yönelik yaptığı açıklamada, Friedman için şu sözlere yer verdi:

“Caroline, şirketin kuruluşundan bu yana bizimle birlikte Bastion için paha biçilmez bir değerdi. Onun liderliği ve profesyonelliği başarımızda kritik öneme sahipti ve bu yeni rolü üstlenmesinden onur duyuyoruz. Caroline’ın Bastion misyonunu ilerletmeye ve işi yeni zirvelere taşımaya devam edeceğinden eminiz.”

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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