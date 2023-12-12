Web3 Alanında Sonraki Büyük Adım! Popüler Altcoin’in Beklenen Dev Özelliği Kullanıma Sunuldu!

Blockchain alanında lider bir oyuncu olan Polygon (MATIC), yakın zamanda yaptığı bir duyuruda çok beklenen özelliği Polygon Portal olarak bilinen platformunu kullanıma sundu. Bu hepsi bir arada platform, Polygon zincirlerine ve Ethereum ağına birleşik bir ağ geçidi sunarak Web3 ortamındaki kullanıcı deneyiminde devrim yaratmayı amaçlıyor. Yenilikçi platform hem kullanıcılar, hem geliştiriciler hem de doğrulayıcılar için sorunsuz bir Web3 yolculuğu vaat ediyor.

“Polygon Portal ile Web3’ü Geleceğini Açığa Çıkarıyoruz”

Polygon kısa bir süre önce Web3’teki kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanmış son teknoloji bir platform olan Polygon Portal‘ı tanıttı. Bu hepsi bir arada platform, Polygon zincirlerindeki varlıkları yönetmek ve Ethereum’a ve Ethereum’dan sorunsuz köprü kurmayı kolaylaştırmak için merkezi bir üs görevi görüyor.

Polygon ekibi, yakın zaman önce resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptıkları paylaşımda Polygon Wallet Suite’in fişinin çekildiğini ve Polygon Portal döneminin başladığını belirtti. Polygon PoS, Polygon zkEVM ve Ethereum için kapsamlı bir gösterge paneli görevi görecek olan Polygon Portal, Polygon ekosistemindeki işlemleri basitleştirmek ve kolaylaştırmak için çeşitli özelliklerle donatılmış durumda.

Polygon’un platformuyla ilgili paylaştığı resmi blog yazısında, Polygon Portal’ın arkasındaki vizyonun kullanıcıların deneyim düzeylerinden bağımsız olarak varlıkları zahmetsizce yönetmelerine olanak tanıyan sezgisel bir kullanıcı arayüzü sağlamak olduğu belirtildi. Platform hem deneyimli kullanıcıların hem de yeni başlayan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayarak güvenlik, maliyet veya kolaylıktan ödün vermeden birleşik bir deneyim sunuyor oluşuyla öne çıkıyor.

Özellikle Polygon Portal’ın öne çıkan özelliklerinden biri, Soket Köprüsü ve çeşitli üçüncü taraf köprüler aracılığıyla varlıkları sorunsuz bir şekilde köprüleme seçeneği sunuyor olması. Kullanıcılar varlıklarını ve listelenen token’leri yönetebilir, hedef zincirde işlem ücreti için MATIC veya ETH satın almak üzere Refuel Gas özelliğini kullanabilir ve hayallerindeki merkeziyetsiz uygulamaları (dApps) oluşturmak için geliştirici araçlarına erişebilirler. Buna ek olarak, üçüncü taraf merkeziyetsiz borsalarla (DEX‘ler) kolayca varlık takası da yapabilirler.

Yüksek Geliştirici Memnuniyeti ve Kullanıcı Dostu Arayüz

Geliştiriciler için Polygon Portalı, araçlar ve çeşitli kılavuzlar sağlayan kapsamlı bir kaynak görevi görüyor. Doğrulayıcılar staking işlevlerine erişim kazanarak Polygon ekosistemindeki tüm katılımcılar için bütünsel bir platform haline geliyor. Dahası Polyon Portal’ın 0x API tarafından desteklenen Refuel Gas özelliği, Polygon PoS’taki popüler Swap for Gas çözümüne yapılan önemli bir geliştirme konumunda. Bu özellik, kullanıcıların köprüyü kullanırken hedef zincirde işlem ücretleri için MATIC satın almalarına olanak tanıyor.

Polygon ekosistemindeki geliştiriciler için bir topluluk olan Polygon Devs’e göre Polygon Portal’la Polygon köprüsüne yapılan yükseltme parlak bir yükseltmeden başka bir şey değil. Polygon Portal ile topluluk, Web3’ün benimsenmesinin daha yaygın hale geldiği ve herkes için adil ve eşitlikçi bir dijital geleceğin inşasına katkıda bulunduğu bir gelecek öngörüyor.

Polygon Portal ile atılan büyük güncelleme adımına rağmen MATIC’in fiyatı piyasa genelindeki düşüşün ortasında, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 1,38 düşüşle 0,8507 dolardan işlem görüyor. Kaydedilen son kayıplara rağmen altcoin‘in fiyatı son yedi günde yaklaşık yüzde 6, son 30 günde ise yüzde 5 arttı.

Şimdi, Polygon ekosistemindeki bu son geliştirmeyle birlikte kullanıcı katılımının ağ üzerinde bir miktar artması bekleniyor. Özellikle, Polygon Labs geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı önemli bir duyuruda Hintli e-ticaret devi Flipkart‘ın CDK tarafından dağıtılan Layer 2 zincirini bünyesine katmayı planladığını açıkladı. Bu entegrasyon, Flipkart’ın birkaç ay önce tanıttığı Web3 sadakat programı FireDrops‘u geliştirmeyi amaçlıyor.

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