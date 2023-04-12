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Warren Buffett Bitcoin (BTC) Hakkında Konuştu! Kriptoyu Neye Benzetti?

Dünyanın en ünlü milyarderlerinden biri ve geçmişteki fikirlerinden vazgeçmiş gibi görünmüyor.
20:00
12 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en zengin isimlerinden olan Buffett yeniden Bitcoin (BTC) hakkında konuştu. Peki ama ne dedi? Geçmişte yaptığı açıklamalardan pek farkı yoktu. Amerikalı iş insanı ve hisse senedi yatırımcısı son yüzyılın en iyi yatırımcılarından biri olarak görülüyor. Aynı zamanda Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO’su ve en büyük hissedarıdır.

Buffet ve Kripto Paralar

Net serveti yaklaşık 110 milyar dolar ve uzun yıllardır yatırım yapıyor. 92 yaşındaki milyarderin tek sorunu kripto paraların getirdiği faydayı anlamakta güçlük çekiyor oluşudur. Bugün Bitcoin fiyatı yaklaşık 10 ayın zirvesine ulaşırken Buffett, Bitcoin’i bir kumar jetonu olarak adlandırdı ve en iyi kripto para biriminin herhangi bir içsel değeri olmadığını söyledi. İnsanların kumar içgüdüsü nedeniyle piyango oynamayı sevdiğini söyledi.

Efsanevi yatırımcı geçtiğimiz yıl Bitcoin’in hiçbir şey üretmediğini söyleyerek şok edici yorumlar yapmıştı. Arzdaki tüm Bitcoin için 25 dolar bile ödemeyeceğini söyledi. Mayıs 2022’de Berkshire Hathaway Yıllık Hissedarlar toplantısında bugünden daha ağır eleştirilerde bulundu. Bitcoin, o dönemde Terra ağının çökmesi nedeniyle önemli ölçüde değer kaybetmiş olsa da, kripto para birimi şu ana kadar 30.000 dolar seviyesini geri kazandı.

Bitcoin Ne İşe Yarıyor?

Bugün CNBC’ye konuşan Buffet içgüdülere dikkat çekiyor. Buffett, Bitcoin ile karşılaştırarak değer yaratılmamasına rağmen insanların kumar oynamayı bırakmayacağını söyledi. İnsanların kumar içgüdüsüyle bunu çekici bulduğunu da sözlerine ekledi. Bir kumar patlaması yaşadık, yorumunu yaptı. Peki ünlü milyarderin kumar olarak tanımladığı ve patladığını söylediği bu şey yani Bitcoin ve kripto paralar yok oldu mu? Bitcoin dip seviyeden yeniden yükseliyor ve yeterince uzun vadede Buffet’ın hisse senetlerinden daha iyi performans gösteriyor.

Bitcoin fiyatı 4 yıllık döngülerde benzer çöküşler yaşadı ancak her seferinde bu süreçten daha da güçlenerek çıkmayı başardı. Fiyatlar yükselirken balon yakında patlayacak manşeti atanlar, Bitcoin dibe koşarken Bitcoin artık öldü demekten vazgeçmedi. Önümüzdeki 12 aylık süreçte muhtemelen çok fazla “balon yakında patlayacak” manşeti göreceksiniz. Ve Bitcoin ATH seviyesine yaklaştıkça ona şüpheyle yaklaşan daha fazla insan çok daha yüksek fiyatlardan alım yapmak için birbiriyle yarışacak. Tıpkı geçmişte olduğu gibi.

Bugün gelen enflasyon verisiyle alakalı detaylı yorum yayınımıza göz atabilirsiniz.

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