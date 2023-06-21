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Bitcoin (BTC), geçen hafta 25 bin doların altında yaptığı düşüşün ardından nihayet 27 bin dolar direncini geçti. Piyasa değeri ile en büyük kripto paranın 20 Haziran’daki güçlü çıkışıyla bir sonraki direnç noktası olan 28 bin dolarda geçildi ve güçlü görünüm korunmaya devam ediyor.

BlackRock’ın Öncülük Etmesiyle Başlayan Spot Bitcoin ETF’i Yarışı

Bitcoin fiyatı önündeki bir sonraki engel olan 29 bin doları aşsa da Avrupa işlem seansının başlamasıyla 29 bin doların altına geri çekildi. Michaël van de Poppe gibi kripto para piyasasının önde gelen isimleri en büyük kripto paradaki yükselişe gerekçe olarak dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock‘ın ateşlediği işaret fişeğini gösteriyorlar.

Birçok sektörde ayağı bulunan küresel dev BlackRock, spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuru yapması gündeme bomba gibi düşmüştü. BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i başvurusunda sadece bir hafta sonra ETF devi WisdomTree ve yönetimi altında 1.5 trilyon dolarlık varlık bulunan Invesco da bugün erken saatlerde SEC’e spot Bitcoin ETF’i başvurusu yaptılar.

SEC, geçmişte birçok benzer spot Bitcoin ETF başvurusu reddederek geri çevirmiş olmasına rağmen BlackRock’ın hamlesi ABD’de artık bir spot Bitcoin ETF’ine yeşil ışık yakılacağı konusunda iyimserliği artırdı. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketinin ETF hamlesi aynı zamanda ilgisi olduğunu dile getiren ancak bir türlü piyasaya adım atamayan kurumsal yatırımcılar için de cesaretlendirici oldu.

Fidelity Destekli EDX Borsası Faaliyete Başladı

Fidelity Investments, Citadel Securities ile iş birliği yaparak 20 Haziran’da EDX Markets adlı kripto para borsasını başlatması da kripto para piyasasını çevreleyen büyük kurumsal gelişmeler arasında yer alıyor. Blackrock’un ETF başvurusu yapmasından kısa süre sonra işlemlere açılan EDX Markets, kripto para piyasasına ilgi duyan ancak 2022’nin Kasım ayında FTX borsasının çökmesiyle güven sorunundan dolayı piyasadan uzak durmak zorunda kalan broker’ları ve yatırımcıları kendine çekti.

Wall Street Journal’ın haberine göre, EDX Markets‘de geçtiğimiz birkaç hafta içinde küçük çaplı işlemler yapılmaya başlandı. Dokuz ay önce duyurulan proje, nihayet 20 Haziran’da yapılan duyuruyla açılmış oldu.

EDX Markets’in faaliyete başlması Wall Street kurumlarının bir bölümünün düzenleyici baskıya rağmen hala kripto paralara ilgisinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, SEC‘in uyguladığı güçlü düzenleyici baskıya ve son bir buçuk yılda büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalan kripto para piyasasının mevcut durumuna rağmen yaşanıyor olması daha bir dikkat çekici hale geliyor.

Bitcoin Boğa Piyasasının Başlangıcında mı?

Tüm bu gelişmeler Bitcoin fiyatını olumlu tepki vermeye zorlayarak 30 bin dolar yolculuğuna itti. BTC’deki long pozisyonlar, yükseliş formasyonu olan flama formasyonunun veya 27 bin dolar civarındaki 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama’nın (EMA) biraz üzerinde olan kırılımla en büyük kripto parayı 29 bin dolara kadar olan boşluğu kapatmasıyla hızla karlı hale geldi.

Kripto para piyasası bir buçuk yıldan uzun bir süredir ağırlıklı olarak aşağı yönde hareketlerin söz konusu olduğu sancılı bir sarmalın içinde sıkışmış durumda. Nisan ayında Bitcoin fiyatının 31 bin doların biraz üzerine çıkması gibi birçok toparlanma girişimi oldu ancak piyasa koşulları genel olarak depresif kalmaya devam ederek her fırsatta fiyatı aşağı yönde çekti.

Kısa süreli de olsa 29 bin doların üzerine çıkan Bitcoin fiyatı nihayet düşüş trendinden uzaklaşıyor olabilir ve güçlü bir şekilde 30 bin doların üzerinde çıkarak yükseliş dönemini başlatabilir. Özellikle Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesinin günlük grafikte satın alım sinyali veriyor olması da bu güçlü çıkışın olacağını gösteriyor.

Şu an için Bitcoin’de alım yapmak ya da long pozisyon almak için fiyatın 28 bin dolar desteğini yeniden test etmesi ya da 29 bin doların üzerine çıkmasını beklemek gerekiyor. Böylece potansiyel kayıplarla kaçınılabilir. Eğer 28 bin dolar desteği kırılacak olursa yatırımcılar 27 bin dolardaki bir sonraki desteğe doğru sert bir çekilme bekleyebilirler.

Bununla birlikte, BlackRock, Fidelity Investments ve Citadel Securities gibi kurumsal yatırımcıların ortaya çıkışı göz önünde alındığında, Bitcoin’de satış yapmak ya da short pozisyon almak pek akıllıca olmayabilir. Öte yandan Bitcoin’de yeni rekorların kırılacağını konuşmak için henüz çok erken olabilir.