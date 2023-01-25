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Kripto para piyasası, Bitcoin (BTC) öncülüğünde 2022’de verdiği kayıplarını geri kazanmaya çalışırken, Blockchain ve onun altında yatan teknolojiyi çevreleyen olumlu duygular öne çıkıyor. Ödeme devi Visa CEO’su Alfred F. Kelly kısa süre önce aynı konudaki iyimserliğini dile getirdi. Yönetici, şirketin yeni nesil ödemeleri desteklemek için Blockchain destekli çözümleri hizmetlerine entegre edebileceklerini belirtti.

“Stablecoin ve CBDC’lerin Ödemelerdeki Rolü Büyük”

Visa’nın Salı günü gerçekleşen yıllık hissedarlar toplantısında konulan Kelly, konuşması sırasında şirketin merkez bankası dijital parası (CBDC) ve özel stablecoin planlarından bahsetti. Kelly, teknolojinin henüz “ilk günlerinde” olduğunu vurgulamasının ardından, şirketin stablecoin ve CBDC‘lerin ödemelerdeki rolünün büyük olduğuna inandığını belirtti. Kelly ayrıca Visa’nın bu konularda birden fazla girişiminin bulunduğunu ve bu girişimlerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini de açıkladı.

Şirket şu anda kullanıcıların Visa logolu kartlarını kullanarak kripto para ve NFT satın almalarına izin veriyor. Bunun yanı sıra, kullanıcılar Visa logolu kartlarını kripto paralar veya stablecoin‘leri fiat’a dönüştürmek için de kullaanbilirler. Şu anda dünya genelinde 100 milyondan fazla işletme Visa’yı kabul ediyor.

Visa, bundan bir ay önce Ethereum cüzdanları aracılığıyla otomatik ödemelere izin verme seçeneklerini araştırdığını açıkladı. 2022’nin Aralık ayının ikinci yarısında, kredi kartı devi, bankaları ve diğer merkezi varlıkları denklemden çıkararak kullanıcıların otomatik ödemeleri doğrudan kendi denetimlerindeki cüzdanlarından nasıl ayarlayabileceklerini özetleyen bir kılavuz dahi yayımladı.

Kripto Para Piyasasındaki Çöküş Visa’yı Etkilemedi

Geçtiğimiz yıl kripto para piyasası için oldukça cesaret kırıcıydı. 2022 boyunca kripto para borsalarının çöküşü, peşi sıra gelen iflaslar ve durgun fiyatların öne çıktıları görüldü. Bununla birlikte, Visa kendini korumayı başardı ve herhangi bir kayıpla karşı karşıya kalamadı. Bu konuda yorum yapan Kelly şunları söyledi:

Kripto para piyasası, geçtiğimiz yıl bir dizi yüksek profilli başarısızlıkla kesinlikle manşet oldu. Bu başarısızlıklarla ilgili herhangi bir para kaybımız olmadı. Ödeme ekosistemine yatırım yapmaya çalışırken kripto para fonlarına ve şirketlerine önemsiz miktarda yatırım yapmıştık.

Tüm bunlarla birlikte Kelly, 1 Şubat’ta CEO’luk görevinden resmen istifa etmeye hazırlanıyor. Visa Başkanı Ryan McInerney bir sonraki CEO olacak ve Kelly İcra Kurulu Başkanı rolünü üstlenecek.