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Veriler Şaşırttı! Kripto Kışı SHIB Rakibi Meme Coin’i Etkilemiyor!

 Kripto kışı hız kesmeden piyasayı alt üst ederken, önde gelen meme coin yatırımcı sayısını artırmaya devam ediyor.
14:40
2 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 Kripto kışı hız kesmeden piyasayı alt üst ederken, önde gelen meme coin yatırımcı sayısını artırmaya devam ediyor.

Baby Doge Coin’e Yönelik İlgi, Artıyor!

Kripto para piyasasında sert düzeltme ve satış baskısı sürerken, Bitcoin (BTC) de önemli metriklerde alarm vermeye devam ediyor. Ancak, piyasadaki risk ve belirsizliğe rağmen geçen ay, Baby Doge Coin (BabyDoge) yatırımcılarının sayısı büyük oranda artış kaydetmeyi başardı. Yakılan BabyDoge  miktarı ve yeni yatırımcıların sayısı hakkında düzenli olarak veri paylaşan projenin Twitter hesabı, Ağustos ayında meme coin’in yatırımcı sayısının 17.000 artış kaydettiğini duyurdu. An itibariyle, BabyDoge yatırımcı sayısı, 1.611.498’e ulaştı. Bu arada, Baby Doge Coin topluluğu, düzenli olarak token yakmalarına devam ediyor. Son zamanlarda, sadece 100 dolar değerinde 82.773.032.800 token yakıldı ve dolaşımdaki arzdan kaldırıldı. Baby Doge’un piyasa değeri an itibariyle 191.780,329 dolar. CoinMarketCap’te 236. sırada yer alıyor. BabyDoge, an itibariyle 0.000000001289 dolardan işlem görüyor.

 Baby Doge, yatırımcı sayısı bakımından SHIB’i geride bırakmayı başardı. Ethereum, BSC, Polygon ve diğer birkaç zincirdeki en büyük 100 balinaya ilişkin verileri toplayan ve paylaşan WhaleStats’a göre,  Shiba yatırımcı sayısı şu anda 1.214.736. Bu, BabyDoge‘dan yaklaşık 400.000 daha az. Ancak SHIB’in piyasa değeri Baby Doge’den çok daha fazla ve an itibariyle 7.228.757.847 dolar. SHIB, şu anda Ethereum ekosistemindeki en büyük balinaların tuttuğu ilk 10 listesinde. Balinalar, 147.312.162 dolar değerinde 12.015.673.898.858 SHIB tutuyorlar.

BabyDoge, ilk Play-to-Earn (P2E) Oyununu Piyasaya Sürdü

 Dogecoin (DOGE) topluluğu hayranları tarafından oluşturulan popüler bir meme tokeni olan BabyDoge, Decentraland’da (MANA)ilk Play-to-Earn (P2E) oyununu piyasaya sürdü. BabyDoge Çarşamba günkü bir Twitter gönderisinde, topluluk üyelerinin ilk P2E oyununu sektördeki önde gelen metaverse platformlarından biri olan Decentraland’da piyasaya sürdüğünü bildirdi. Kullanıcılar artık favori BabyDoge NFT’leri ile oynayabilir, ücretsiz token kazanabilir ve dijital evrendeki ilk P2E Pet Park’ta harika NFT’lerin kilidini açabilir.

Bu çarpıcı avantajlara ek olarak, BabyDogeNFT sahipleri oyunlarda %250’ye varan ödüller kazanabilir. Ethereum blok zincirinde yaklaşık 10.000 tokenize edilmiş varlık bulunuyor. NFT‘ler, şapkalar ve kürklü giysiler dahil olmak üzere 200’den fazla  evcil hayvan özelliğinden tasarlandı.

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