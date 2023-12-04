Cardano (ADA)

Veriler Bu Altcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor! Fiyatı Hızla Parlayabilir!

Özet

  • Cardano (ADA) son üç ayda 100 bin doları aşan işlemlerde belirgin bir artışla öne çıkıyor.
  • Bu durum kurumsal oyuncular ve balinaların altcoin'e artan ilgisini gösteriyor.
  • Cardano Explorer'ın sağladığı verilere göre ağdaki işlemlerin sayısı 1.5 milyonun üzerine çıktı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Cardano (ADA) son üç ayda 100 bin doları aşan işlemlerde belirgin bir artışla öne çıkıyor. Bu artışın kurumsal oyuncular ve balinaların altcoin’e artan ilgisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Cardano Blockchain tarayıcısı Cardano Explorer’ın sağladığı son veriler, Epoch 450, 451 ve 452’de işlemlerin önemli ölçüde 1.5 milyonun üzerinde çıktığını gösteriyor. Bu da Cardano üzerinde güçlü bir kurumsal etki olduğunu işaret ediyor.

İçerikler
Cardano Ekosisteminin GelişimiTVL’deki Artış ve Fiyattaki Toparlanma

Cardano Ekosisteminin Gelişimi

Cardano’nun gelişen ekosistemi, son zamanlarda başlatılan 150 projenin yanı sıra sürekli çalışan bin 304 proje ile güçlü ve dinamik bir ekosisteme işaret ediyor. Bu durum ağda artan işlem sayısı için başka bir neden olabileceği üzerinde duruluyor.

Ağ üzerinde 9.1 milyon adet token‘in oluşturulması, Cardano’nun geniş özelleştirme seçeneklerini gösteriyor. Ayrıca, 81 bin 447 token politikasının oluşturulması, Cardano’nun varlık oluşturma yeteneklerinin çeşitli kullanımlarını yansıtıyor.

Cardano’nun ekosisteminin büyümesi ve ağ aktivitesindeki artışın yanı sıra, Cardano geliştiricileri de yoğun bir şekilde ölçekleme çözümleri üzerinde çalışıyor. Bu çalışmalar düğüm verimliliğini artırırken, genel olarak altyapıyı güçlendiriyor. Ayrıca, Fund11 önerilerinin yakın zamanda tamamlanması, platformun yenilik ve topluluk tabanlı proje finansmanına olan bağlılığının bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

TVL’deki Artış ve Fiyattaki Toparlanma

Cardano’nun DeFi ekosisteminde kilitlenen varlıkların toplam değeri (TVL) rakiplerinin üzerinde bir kez daha arttı. Defillama’ya göre, Cardano’nun TVL’si yıl içinde yüzde 50’nin üzerinde artarak 340 milyon dolarla son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Cardano’nun DeFi ekosistemi üzerinde çalışan en büyük üç merkeziyetsiz uygulamanın TVL’si toplam TVL’nin yüzde 78’ini oluşturuyor.

Öte yandan ADA‘nın fiyatı son 24 saatte yüzde 3’ün üzerinde, son 7 günde ise yüzde 6,5’in üzerinde arttı. Son kazançlarla ADA’nın fiyatındaki son 1 yıldaki artış yüzde 30’a dayanmış durumda. Popüler altcoin bu yazının hazırlandığı sırada 0,41 dolardan işlem görüyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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