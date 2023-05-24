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Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının geri kalanı sessizliğine bürünmüşken yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı Loma bu sessizliğin çok yakında bozulacağını iddia etti. Analist, en büyük kripto paranın 30 bin dolar seviyesine doğru bir patlama yapmak üzere olduğuna inanıyor.

Bitcoin’de Güçlü Bir Kısa Pozisyon Sıkıştırması Bekliyor

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Loma, güçlü bir short squeeze (kısa pozisyon sıkıştırması) yaşanacağını ve bunun Bitcoin’de 30 bin dolara doğru yükselişi körükleyeceğini belirtti.

Kısa pozisyon sıkıştırması, bir varlığı bulunduğu fiyata kıyasla daha düşük bir fiyattan satmak için açığa satış yaparak aradaki farktan kazanç elde etmek hedefiyle belirli bir fiyattan borç alan trader’ların, momentumun aleyhlerine hareket etmesiyle borç aldıkları tutarı geri ödemek zorunda kalmaları ve yükseliş baskısını artıracak momentum artışını tetiklemeleriyle meydana gelir.

Analist, yaptığı BTC analizinde, “Fiyat destekte. Momentum yok. Her iki taraf da bir sonraki büyük hamle için kendilerini burada konumlandırmaya çalışıyor. Bir kısa pozisyon sıkıştırmasının olmasının bekliyorum. Böylece aylık mum açılışına kadar çok fazla likidite gelmiş olacak.” dedi.

Loma, BTC için büyük bir ralli öngörüyor olsa da beklediği volatilitenin en büyük kripto paranın 22 bin dolara doğru derin bir düzeltmeden geçmesinin ardından gelmesini bekliyor.

Analist 1 veya 2 Hafta Sonra 29 Bin 400 Dolara Varan Bir Yükseliş Bekliyor

Öte yandan yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı DonAlt, BTC’nin direnç olarak 30 bin doları geçemesinin ardından kesin bir kırılma yapamadığını ve bu durumun aslında en büyük kripto para için iye işaret olduğunu iddia etti. Yılın başında yaşanan ralliyi yakalayarak, ralliyi kazançlı bir şekilde değerlendiren DonAlt birkaç hafta boyunca sürebilecek bir akümülasyonun Bitcoin‘in daha yükseğe çıkması için bir temel oluşturmasını bekliyor: