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Ve Onay Geldi! Yapılan Duyuru Bu 2 Altcoin’i Yükseltti!

Shiba Inu (SHIB) ekibi, bugün yaptığı açıklamada Shiba Inu'nun Layer 2 Blockchain'i Shibarium Beta'nın beklenen lansmanının artık an meselesi olduğunu duyurdu.
11:30
16 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) ekibi, bugün yaptığı açıklamada Shiba Inu’nun Layer 2 Blockchain’i Shibarium Beta’nın beklenen lansmanının artık an meselesi olduğunu duyurdu. Shibarium Blockchain’inin resmi Twitter hesabı, lansmanından önce Shiba Inu topluluğuna Shibarium hakkında bazı temel kavramların da tanıtımını yaptı. Sonuç olarak, hem SHIB hem de BONE token’ları son 24 saat içinde fırladı.

Shibarium Beta Lansmanı Artık Çok Yakın

Shibarium Blockchain’in resmi Twitter hesabı olan Shibarium Network, 16 Ocak’ta attığı bir tweet’te Shibarium Beta lansmanı için hazırlıkların neredeyse tamamlandığını açıkladı. Açıklamayla birlikte Shiba Inu topluluğunun çok yakında Shibarium’a kavuşacağı netlik kazanmış oldu.

Shib Inu ekosisteminin resmi hesapları ve çekirdek geliştiricisi Shytoshi Kusama, Shibarium’un 2023’ün başında piyasaya sürüleceğine dair ipuçları veriyordu. Shiba Inu ekibi resmi bir blogda Shibarium Blockchain’i ve lansmanı hakkında bazı temel kavramları da paylaştı.

Shibarium Beta lansmanı için nihai bir tarih verilmezken, ekip “Shibarium’un Beta lansmanı için son rötuşlara yaklaşıyoruz” dedi.

Shibarium’un Layer 2 Blockchain’i, mevcut Blockchain ağlarının ölçeklenebilirlik ve performans sınırlamaları sorununu çözmeyi hedefliyor. SHIB ekosistem token’ları SHIB, LEASH ve BONE, Shibarium için gerekli olan tek token’lar olacak. Web3’ün evrimi ile metaverse, NFT’ler, merkeziyetsiz uygulamalar ve oyunlarda avantajlara sahip olacak.

Doğrulayıcılar ve delegatörler Shibarium Blockchain’inde önemli bir role sahip olacak. Doğrulayıcılar, BONE token’larını ağ üzerinde kilitleyerek ve Heimdall Validator ve Bor blok üretici düğümlerini çalıştırarak ağın güvenliğini artıracak.

Geçmişte açıklandığı gibi BONE, gas işlemleri için ödeme yapmak ve Shibarium protokolündeki doğrulayıcıları ve delegatörleri ödüllendirmek için seçilen tek token olmaya devam edecek. Dahası, Shibarium ağındaki tüm işlemler daha fazla SHIB token’ının yakımını yapacak ve böylece SHIB’in dolaşımdaki arzı büyük ölçüde düşürülecek.

SHIB ve BONE Fiyatı Yükselişe Geçti

Shiba Inu fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 5’ün üzerinde ve son 7 günde yüzde 20’nin üzerinde yükselişle 0,0000107 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri sırasıyla 0.00000985 dolar ve 0.00001099 doalrda.

Öte yandan Bone ShibaSwap fiyatı son 24 saatte yüzde 15’in üzerinde yükseldi. BONE fiyatı, 24 saatin en yüksek seviyesi olan 1,42’ye ulaşmasının ardından şu anda 1,38 dolardan işlem görüyor.

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