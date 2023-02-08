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Uzun Lafın Kısası! Bu Ay Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Her yönüyle kripto paraların geleceğine dair önemli fikirler verecek kritik veriler var. Tüm bu verilerin ışığında kripto paralar yükselecek mi?
14:20
8 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bu yıl Bitcoin yıla iyi bir başlangıç yaptı ancak son 1 haftadır fiyatlar neredeyse sabit kaldı. Peki bu daha ne kadar devam edecek? Ocak öncesindeki 16.800 doların çıldırtan yataylığını hatırladığımızda bugünler fiyat için yine iyi görünüyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde volatilitenin artması için çok fazla neden var. Hem temel hem de teknik analiz cephesinde beklentileri ele alacağız.

Bitcoin (BTC)

Ocak ayına %43 artışla başlayan Bitcoin fiyatı Şubat ayının başından bu yana fiyat yatay seyretti. BTC, 24.000 dolar direncini test ettikten sonra %4 düşerek yedi günün en düşük seviyesi olan 22.700 dolara ulaştı. Peki bu düzeltme daha ne kadar sürecek? Santiment tarafından derlenen Bitcoin ağ etkinliği verileri, ağdaki 100.000 dolar üzerindeki işlemlerin 12.069 ile 2023 zirvesine ulaştığını gösterdi. Ancak bir ay sonra, balina işlem hacmi günlük 8.000’in altına düştü. Bu eğilim büyük ölçüde BTC‘yi çevreleyen olumsuz algının artması ve kritik altcoin sektörlerine (AI ağırlıklı) artan ilgiden kaynaklanıyor. SingularityNET gibi AI tokenleri ciddi miktarda yatırımcı girişi gördü.

Son dönemde yatay seyreden performansın hızını belirleyen bir diğer kritik ölçüt de 100 ila 1.000 BTC’lik bakiyeleri olan balinaların artan satış baskısıdır. Tarihsel olarak, bu gruptaki sahiplerin cüzdan bakiyeleri BTC’nin fiyatıyla yüksek oranda ilişkili olmuştur. Santiment’e göre bu grup kar satışlarına devam ediyor.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

IntoTheBlock’un IOMAP verileri, BTC’nin 22.500 dolar seviyesindeki desteğin 23.500 dolar direncinden daha zayıf olduğunu ortaya koyuyor. Bu da BTC’nin önümüzdeki hafta 22.500 ve altına sarkma ihtimalini akıllara getirirken direncin temel tarafta ciddi bir gelişme olmadan aşılması ihtimalini zayıflatıyor. BTC’nin 23.300 dolar civarındaki büyük arz duvarı göz önünde bulundurulduğunda, 22.800 doların altına inmesi halinde, bu bölgeden alım yapan kalabalıkların satış yaptığını görebiliriz. Bu durum düşüşü hızlandıracaktır.

Borsalardan Bitcoin net akışı da kripto paralardaki düşüş ihtimalini kuvvetlendiriyor. IntoTheBlock verileri, borsalardaki Bitcoin arzının son yedi gün içinde yaklaşık 4080 BTC arttığını gösteriyor. Bu, 30 günlük net değişime kıyasla %60’lık bir artışı temsil ediyor. Tarihsel olarak, borsalara daha fazla Bitcoin gönderildiğinde satış baskısı artar ve fiyat düşer.

Cambridge’e bağlı MacroMicro platformu tarafından sunulan verilere göre BTC fiyatı şu anda madenciler için karlı bir seviyede bulunuyor. Tarihsel olarak madencilerin, fiyatlar işletme maliyetlerinden daha yüksek olduğunda rezervlerinde birikim yaptıkları görülmüştür. Bu durum fiyat artışını destekleyecek bir gelişme. Eğer madencilerin Bitcoin maliyeti bu süreçte 22.000 doların altında kalırsa büyük madenci satışlarını görmeyeceğimiz için desteklerin güçlü kaldığını görebiliriz.

14 Şubat yani 6 gün sonra açılacak yeni enflasyon verisi Fed’in sonraki toplantılara faiz artışı hedeflerinin daha da ılımlı hale gelmesini sağlayacak. Diğer taraftan dün akşam Fed başkanı istihdamın maksimum seviyeye oldukça yakın olduğunu söyledi buna göre sonraki istihdam raporlarında da beklenti ve beklenti altı açıklamalar görmemiz olasıdır. Bu da Bitcoin fiyat artışını destekleyebilir.

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