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Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Cheds, Bitcoin’de (BTC) yükseliş belediğini açıkladı ve kısa vadede en büyük kripto paranın fiyat grafiğinde net bir kırılma formasyonu oluştuğunu söyledi. Analist ayrıca hafta başında sürpriz bir çıkış yapan Ripple’ın XRP’si için de değerlendirmede bulundu.

Yükselişin Devam Etmesinin İhtimalini Verdi: Yüzde 80!

Scott Melker ile canlı yayında konuşan anonim kripto para analisti ve trader’ı Cheds, Bitcoin‘in mevcut değerinden yaklaşık yüzde 5 oranında yükselebileceğini söylüyor. Bitcoin’in fiyat grafiğinde bir yükselen üçgen modeli oluşturuyor gibi göründüğünü belirten analist, en büyük kripto paranın dirençle karşılaşmadan önce 30 bin dolara yükseleceğini tahmininde bulunarak şunları söyledi:

Şu anda yükseliş var. Ben düşüşten ziyade bir devam formasyonu arıyorum. Yükselen üçgen bir devam formasyonu olabilir. Ve bana öyle geliyor ki bunu açıkça görebiliyorum. Çizebiliyorum. Görebiliyorum, tamam, direncimiz var ve yükselen talebimiz var. Bu yükselen bir üçgen. Yani bu sadece yükselişin bir çalkantısı. Boğa çalkantısının güzelce akümüle olmaya devam ettiğini görüyorum. Alım baskısı oluşuyor ve yükselen üçgen de bu şekilde oluşuyor. Sadece yükseliş var, yükselişin akümülasyonu var. Rakamlara göre yükselişin devam etme ihtimali yüzde 80 gibi.

Cheds, BTC‘deki yükselişi destekleyen bir başka göstergeninde de fiyatın yakın zaman önce 200 haftalık hareketli ortalamayı güçlü bir şekilde kırmasını göstererek şunları söyledi:

Bu büyük bir mesele dostum… 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerine geri döndük ve varlığın geçmişine baktığınızda bu seviyenin her zaman fiyatı tuttuğu ve ayı piyasaları sırasında ondan derin bir düşüş olmadığını görüyoruz. Bu yüzden fiyatın bunun üzerinden geri dönmesini yükselişini devam ettirmesini bekliyorum.

Analist, Bitcoin için 30 bin doların üzerinde bir fiyat aralığı ve 25 bin doların önemli bir destek bir destek seviyesi olduğunu söyleyerek “Bence 30 bin dolarda büyük direnç, 25 bin dolarda ise büyük destek görüyoruz.” dedi.

XRP İçin 0,55 Dolar Şartı

Ched ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Ripple‘a karşı açtığı davanın odağında yer bulunan XRP’yi de değerlendirdi. XRP’nin fiyatı hafta başında sürpriz bir şekilde yükselmeye başlamış, kısa süre içinde 0,37 dolardan 0,49 dolara yükselmişti.

Analist, XRP‘de yaşananlarla ilgili olarak “Biraz devamlılık görmek istiyorsunuz. Önemli kırılmalar var. Haftalık 200 MA (hareketli ortalama) üzerinde alt taraftaki yeniden teste ve mükemmel bir geri çekilme var. Yani büyük bir hareketle temelde yatay bir grafiğe sahip olduğunuz bir durum var. Eğer fiyat 0,55 doların üzerine çıkarsa muhtemelen yükseliş bekleyen tarafa geçerim.” yorumunu yaptı.