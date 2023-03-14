Ünlü kripto para analisti DonAlt, Bitcoin ve radarındaki bir altcoin'deki büyük bir ralli yaşanacağını öne sürerek hedef seviyeleri işaretledi.

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Bitcoin‘de (BTC) 2022’nin Kasım ayında kaydedilen son dip seviyeyi öncesinden haber vererek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran anonim kripto para analisti DonAlt, BTC’nin ve piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük akıllı sözleşmesi olan Ethereum’un (ETH) göz kamaştırıcı bir yükseliş yapacağı öngörüsünde bulundu.

Bitcoin İçin Hedef Seviyeleri Bir Bir İşaretledi

Anonim kripto para analisti DonAlt, hem Bitcoin hem de Ethereum’un bir önceki haftayı kapatmak için gösterdiği güçlü toparlanmanın, önde gelen kripto paraların büyük ralliler için hazırlandığının bir işareti olduğunu söyledi. DonAlt’a göre BTC ve ETH kesin olarak devasa bir boğa koşusu için hazır görünüyor.

Bitcoin’e daha yakından bakan kripto para analisti, BTC’nin 24 bin 300 dolardaki direnci geçmeye hazır göründüğünü belirterek “24 bin doları geçmek için gerçekleşen üçüncü denemede satış yapmak mı? Hayır, yükseliş için şansımı denemeyi tercih ederim.” dedi.

DonAlt’ın grafiğine göre, Bitcoin 24 bin 300 dolardaki arz bölgesinin üzerine çıkması halinde 32 bin dolar seviyelerine doğru harekete geçecek. Analist bu seviyenin geçilmesi halinde 60 bin dolar kilidinin açılmasını bekliyor.

Yakından takip edilen kripto para analisti ayrıca mevcut Bitcoin rallisinin BTC’nin tek gerçek amacına hizmet ettiğinin bir işareti olduğunun altını çizerek “Bitcoin bankacılık sistemine duyulan öfkeden doğdu, bunun gibi belirsiz zamanlarda geliştiğini görmek isterim. Bu dişlerini gösterebileceğinin kanıtıdır. Enflasyondan korunma, resesyondan korunma hepsi birer ezber. Bankalar paranızı çaldığında, işte o zaman BTC’nin parlaması gerekir.” dedi.

Bilindiği gibi Bitcoin, 2008 yılında konut piyasasının ve ABD’deki bankacılık sisteminin çöküşünün ardından yönetimin batamayacak kadar büyük kurumları kurtarmaya zorlamasıyla ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz hafta ABD’deki bankacılık sisteminde aralarında Silicon Valley Bank ve Silvergate Bank’ın da bulunduğu birçok bankanın iflas ettiği görüldü. Yaşanan iflaslara Bitcoin’in tepkisi sert oldu. En büyük kripto para geçen haftanın en düşük değeri olan 19 bin 736 dolardan yüzde 22’lik göz kamaştırıcı bir yükselişle şu anki değeri olan 24 bin 130 dolara yükselerek karşılık verdi.

Ethereum’daki Yükselişin Devam Etmesini Bekliyor: Hedef 2 Bin 500 Dolar

Bitcoin’in ardından Ethereum‘u analiz eden DonAlt, en büyük akıllı sözleşmenin geçen haftanın en düşük seviyesi olan bin 379 dolardan bin 600 dolar desteğini geri kazanmak için yükselmesinin ardından yükselişini sürdüreceğini söyledi. Analistin grafiği ETH için hedef seviyenin 2 bin 500 dolar seviyesinin üzeri olduğunu gösteriyor.

Bu yazının hazırlandığı sırada ETH, gün içinde kaydettiği yüzde 6,66 yükselişle bin 679 dolardan işlem görüyor.