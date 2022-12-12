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Tornado geliştiricisi halen kesinleşmiş bir cezası olmamasına rağmen hapiste tutuluyor. Ancak Kwon ve SBF halen dışarıda. Üstelik özgürce suçlarını itiraf edebiliyorlar. Yazı hazırlandığı sırada FTX kurucusu bir Twitter Space yayınında konuşuyordu. Burada önemli açıklamalarda bulundu. Terra kurucusu Kwon hakkında da yeni gelişmeler var. İşte detaylar.

SBF İtiraf Etti

FTX borsasının kurucusu ve artık dolandırıcı olduğu kendi itiraflarıyla kesinleşen SBF biraz önce katıldığı Twitter Space yayınında FTX borsası kullanıcılarına sahte Bitcoin sattığını itiraf etti. Emir defterlerinde yatırımcılar alım satım yapıyordu, cüzdanlarında bunu bakiye olarak görüyordu ancak gerçekte bu Bitcoin’ler yoktu. Birkaç gün önce katıldığı bir yayında da bazı kullanıcıların sentetik (yapay, sahte) kripto paralar alıp satmış olabileceğinden bahsetti.

“Yarın Mali Hizmetler Komitesinde yapılacak olan duruşmaya uzaktan katılacağım. Yaşanan olaylardan dolayı ben de suçluyum ve söyleyebilecek yeni bir şey yok. Şirketlerle ilgili verilere erişimim yok hafızamda kaldığı kadarıyla yarın duruşmada konuşacağım”.

Böylece FTX Kurucusu bilerek, isteyerek borsa kullanıcılarını dolandırdığını utanmadan itiraf etmiş oldu. FTX borsasını kullanan yatırımcıların varlıkları Alameda şirketine transfer edilmiş ve aşırı riskli işlemler, pozisyonlarda bunun büyük kısmı sıfırlanmıştı.

Terra Kurucusu Nerede?

Diğer kripto dolandırıcısı ise adına çıkarılan kırmızı bültene rağmen kaçmaya devam ediyor. Do Kwon da geçmişte birçok kez yaptığı yanlışları itiraf etmişti. Bununla birlikte UST benzeri bir stablecoini anonim şekilde oluşturup insanları mağdur ettiği ortaya çıkmıştı. Fakat şimdi nerede olduğu biliniyor. Terraform Labs’ın kurucusu ve eski CEO’su Do Kwon’un daha önce saklandığı Singapur’dan ayrıldığı ve şimdi Sırbistan’a taşındığı bildirildi. Haberlere göre Güney Koreli yetkililer bu olayla ilgili olarak Sırp yetkililerden yardım talep etti.

Kwon‘un nerede olduğu, yetkililerin Eylül ayında sermaye piyasaları kanununu ihlal ettiği iddiasıyla hakkında tutuklama emri çıkarmasının ardından belirsiz hale gelmişti. Kwon’un pasaportuna el konuldu ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Savcılar Ekim ayında Kwon’un Singapur’da bulunduktan sonra başka yerlere gitmek üzere Dubai’ye kaçtığını belirtti. Seul’deki savcılık ofisi bugün yaptığı açıklamada, çökmüş olan TerraUSD ve Luna tokenlerinin kurucusu Kwon’un Sırbistan’da olduğuna dair haberlerin “yanlış olmadığını” söyledi. Mali ve menkul kıymet suçlarını soruşturmada uzmanlaşmış bir birim olan Seul Güney Bölgesi Savcılık Ofisi, Kwon’un şu anda Sırbistan’da kaldığını öğrendiğine dair basında çıkan haberleri doğruladı. Ofis ayrıca, iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmamasına rağmen, Sırp makamlarından Kwon’un Güney Kore’ye gönderilmesini talep etme sürecinde. The Straits Times’ın haberine göre Yonhap haber ajansı, Seul savcılığından ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayanarak Kwon’un Kasım ayında Sırbistan’a taşındığını söyledi.