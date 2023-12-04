USTC ve LUNC Coin Geleceği ve Tahminler

Kral kripto para biriminin fiyatındaki hızlı artış altcoinlerin bir bölümünde devasa kazançları tetikledi. Ancak LUNC ve USTC için durum biraz daha farklı. Çöken, yağmalanan ve ekosistemindeki popüler uygulamaları kaybeden Terra Classic’e rağmen bu 2 iki token enteresan kazançlar elde ediyor. Peki beklentiler ne yönde?

USTC ve LUNC Yorum

Terra Classic (LUNC) ve TerraClassicUSD (USTC) bir süredir gerçekten fayda üreten ve gelecek vadeden tokenlerden çok daha iyi performans gösteriyor. Son 1,5 yıldaki en önemli kırılma anı UST isimli (yeni USTC) stablecoinin çöküşüydü. Mayıs 2023 tarihinde 1 dolardan 0,35 dolara kadar düşen stablecoin yatırımcılara dolar tutarken nasıl tüm paralarını kaybedebileceklerini öğretti.

Mayıs ayındaki çöküşün ardından kripto paraların genelinde büyük bir çöküş yaşandı ve Terra ağı da “Terra 2.0” adıyla sıfırdan başlatıldı. Yeni ağın tokeni LUNA olarak adlandırılırken, önceki LUNA token Terra Classic (LUNC) olarak kaldı.

Yakın zamanda Binance borsasının Terra Classic ekosistemine bir nevi destek anlamına gelen önemli bir adım attığını gördük. USTC için kaldıraçlı işlemler başlatıldı. Bu iki anlama geliyordu;

Korkulan delist kararına sanıldığı kadar yakın olunmadığını.

Terra Classic ekosistemine daha fazla likidite yönlendirileceğini.

Vadeli işlemlerin başlatılması Terra Classic ekosisteminin orta ve uzun vadede hayatta kalabileceğine dair Binance tarafından verilen bir onay gibi görüldü. Bu da USTC ve LUNC fiyatının istikrarlı biçimde yükselmesini sağladı.

USTC ve LUNC Artar Mı?

Son 7 günde LUNC Token fiyat yüzde 100’ün üzerinde artış yaşadı. Diğer taraftan Terra Classic’in token yakımları da istikrarlı biçimde devam ediyor. Güncel veriye göre 8,3 trilyondan fazla token yakıldı. Bu rakam halen devasa olan arza rağmen uzun vadeli geleceğe inanan yatırımcıların varlığını vurguladığı için önemlidir.

Fakat yatırımcıların bir konuya dikkat etmesi gerekiyor. Her şey muhteşem gibi görünse de LUNC stake oranının son 30 gün içinde düştüğünü görüyoruz. Buradaki zayıflı kazanç elde etmek isteyenlerin satışa hazırlanıyor olabileceğini gösteriyor.

USTC balina ilgisi artarken borsa girişleri de zayıfladı. Anlaşılan o ki önümüzdeki günlerde de volatilite devam edecek. Ancak menkul kıymet olarak damgalanan bu iki altcoinin uzun vadede hayatta kalabilme ihtimali halen oldukça riskli görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.