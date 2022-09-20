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Kripto para piyasaları son derece risklidir ancak bazı altcoinler çok daha ciddi riskler barındırıyor. Maalesef özellikle Türk yatırımcılar bu altcoinlere yoğun ilgi gösteriyor. Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance bu altcoinlerden biriyle ilgili kritik uyarıyı yayınladı. Delist kararı gelecek mi?

Binance Altcoin Uyarısı

Binance borsası LUNA satın almak/satmak isteyen kullanıcılara aşağıdaki uyarıyı paylaşıyor. Do Kwon’un kaçak duruma düştüğünü bir süredir biliyor. Günlerdir kaçak girişimci henüz bir açıklama da yapmadı. Binance LUNA işlemi yapmak isteyenlere “Güney Kore mahkemesi Terra 2.0‘ın (LUNA) kurucu ortağı hakkında tutuklama emri çıkardı. Lütfen ilgili riskleri anlayın ve dikkatli işlem yapın. Binance, herhangi bir kaybınızdan sorumlu tutulmayacaktır” uyarısını gösteriyor.

Do Kwon için artık kırmızı bülten çıkarılıyor. Buna rağmen Terra’nın iflasının mimarı olan isim “kaçak değilim” açıklamasında bulundu. Güney Kore savcılığı ise Kwon’un Singapur’a kaçtığını ve kesinlikle söylendiği gibi uzlaşmaya yanaşmadığı yönünde açıklama yaptı.

Türk Yatırımcıların Aldığı Altcoin

Maalesef Türk yatırımcılar çok ciddi risk içeren bu kripto paraya karşı yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatı 20 dolar seviyesinden hızla düşerken de “riski satın alıyorum” diyerek “iflası satın alan” yatırımcılar telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşadı. Peki Türk yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği altcoinleri nasıl tespit ediyoruz? Elbette 21milyon.com’un verilerinden yararlanıyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi Türkiye merkezli kripto para borsalarından en fazla alınan varlıklar arasında LUNA ve LUNC bulunuyor.

İkinci kez büyük düşüşlerin başlaması ve Binance’ın LUNA’yı delist etme ihtimaline karşın Türk yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. İlerleyen günlerde Do Kwon’un hapse girmesi ve Terra Form Labs ekibinin faaliyetlerini durdurması fiyatın sıfıra kadar gideceği süreci başlatabilir. Terra ekosisteminin altcoinleri artık “riski satın alma” sürecini çoktan geçti ve sıfıra gidip “iflas” potansiyelini artırıyor.

Elbette kripto para yatırımcılarınızda vereceğiniz kararlar sizin sorumluluğunuzdadır ve kayıplarınızdan da yine siz sorumlu olacaksınız. Umarız Terra’nın benzer mağduriyetler yaşadığı günleri görmeyiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.