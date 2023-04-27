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Bloomberg'in haberine göre Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, Mayıs ayında kripto para borsaları için lisanslama yönergelerinin açıklayacak.
11:33
27 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg’in haberine göre Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu‘nun (SFC) İcra Kurulu Başkanı Julia Leung, önümüzdeki ay kripto para borsaları için lisanslama yönergelerinin açıklanacağını söyledi. Leung’un kripto para piyasası için yaptığı bu önemli açıklama, açıklanması beklenen lisanslama yönergelerine ilişkin olarak 150’den fazla geri dönüşün alındığı danışma sürecinin ardından geldi.

Kripto Para Borsaları İçin Lisanslama Yönergeleri Belli Oluyor

Hong Kong’un kripto paralar için merkez ülke haline gelmesini bekleyenler, Mayıs ayında kripto paralara dönük düzenlemelerin netleşmeye başlaması konusunda ilk çıktıyı alacaklar gibi duruyor. Bloomberg’in haberine göre SFC, önümüzdeki ay kripto para borsaları için lisanslama yönergelerini açıklayacak.

SFC’nin İcra Kurulu Başkanı Julia Leung’un katıldığı bir etkinlikte yaptığı yorumlara atıfta bulunan Bloomberg, Hong Konglu düzenleyicinin Mayıs ayı içinde kripto para borsaları için lisanslama yönergelerini açıklayacağını bildirdi. Leung ayrıca düzenleyici çerçeveyi besleyen danışma sürecinde 150’den fazla geri dönüş aldıklarını da ekledi.

Şubat ayının sonunda Hong Kong’daki yetkililerin kripto paraların bireysel ticareti üzerindeki yasağı kaldırmayı planladığına dönük haber akışı gündeme bomba gibi düşmüştü. SFC, o tarihte tüm kripto para borsası şirketlerine bildirimde bulunarak alım satım platformlarını 24 Haziran’a kadar lisanslanması ya da ülkedeki faaliyetlerini sonlandırması gerektiğini belirtmişti. SFC o dönemde yatırımcının korunması ve piyasa gelişimi arasında daha iyi bir denge kurmak istediğini de eklemişti.

Hong Kong’daki Kripto Para Düzenlemeleri

Hong Kong’da daha kripto dostu bir rejime yönelik gelişmeler kripto para dünyasında memnuniyetle karşılandı. Singapur’daki yetkililerin geçen yıl görülen Terra ekosistemi ve kripto hedge fonu Three Arrows Capital‘in (3AC) çöküşünün ardından daha sert bir tutum benimseyeceğine inanılıyor. Bilindiği gibi iflasları ile kripto para dünyasında şok dalgalarına neden olan her iki kuruluş da operasyonlarının en azından bir bölümünü Singapur üzerinde yürütüyorlardı.

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