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USDT ihraççısı stablecoin şirketi Tether, 2023’ün ilk çeyreğine ilişkin bir rapor yayımladı. Tether, ilk çeyrek için 1,5 milyar dolar net kâr bildirirken aynı zamanda 2,44 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek rezerv fazlasını bildirdi. İlk çeyrekte açıklanan 1,5 milyar dolarlık net kâr, 2022’nin dördüncü çeyreğinde açıklanan rakamın iki katından fazla.

Tether’den 2023 Birinci Çeyrek Raporu

Son yıllarda kamuoyunda çokça tartışılan stabil kripto para birimi USDT ihraççısı Tether, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin bir rapor yayımladı. Tether, 2023 ilk çeyrek için 1,5 milyar dolar net kâr bildirdi. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen 1,5 milyar dolarlık net kâr, 2022’nin dördüncü çeyreğinde elde edilen net kârın iki katından daga fazla.

Ayrıca Tether’in rezerv fazlasında da ciddi bir artış kaydedildi. USDT ihraççısı Tether, 2,44 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek rezerv fazlasını bildirdi.

Birinci çeyrek raporunda rezervlere ilişkin detayları paylaşan Tether, yatırımlarının yaklaşık %85’inin nakit, nakit benzerleri ve diğer kısa vadeli mevduatlarda tutulduğunu ifade etti. Altın ve Bitcoin ise toplam rezervlerin sırasıyla yaklaşık %4 ve %2’sini temsil ediyor.

USDT Güç Kazanıyor

Tether, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere geçmiş yıllarda da birçok mali düzenleyici kurumun radarına girdi. Yeterli nakit rezerv tutmadığına yönelik iddialar başta olmak üzere çeşitli suçlamalar ile karşı karşıya kalan Tether, kamuoyunda da oldukça ciddi eleştirilerin odağı haline geldi. Ancak BUSD ve USDC’deki sorunlar, kamuoyundaki tartışmalara karşın USDT’nin güç kazanmasına neden oldu.

Son aylarda ABD’de yaşanan bankacılık krizinin kripto ekosistemi üzerindeki etkileri ve düzenleyiciler tarafından açılan soruşturamalar kapsamında son dönemlerde yaşanan gelişmeler, Binance USD (BUSD) ve USDC’nin piyasa değerine büyük düşüşlerin meydana gelmesine neden oldu. BUSD ve USDC’deki bu nakit çıkışı da USDT’nin güç kazanmasına ve piyasa değerinde önemli artışlar kaydetmesine neden oldu.