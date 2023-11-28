Upbit’in Sahibi Dunamu Şirketinin Gelirleri Neden Yüzde 81 Düştü? İşte Detaylar

Kripto para piyasasında yaşanan yükseliş ile birlikte kripto hizmeti veren şirket kazançları artmaya devam ederken bu alanda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Buna göre işlem hacmine göre Güney Kore’de hizmet veren en büyük kripto borsalarından biri olan Upbit’in sahibi Dunamu şirketi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla net karında %81,6’lık bir düşüş yaşadı.

Dunamu Şirketinin Gelirleri Neden Düştü?

Dunamu, 2022 yılının 3. çeyreğinde yaklaşık 123 milyon dolar değerinde 159,9 milyar Kore wonu (KRW) net kar açıkladı. Ancak şirket 28 Kasım’da kamuoyuna sunduğu finans raporunda bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 23 milyon dolar değerinde sadece 29,5 milyar KRW gelir elde ettiğini açıkladı. Bu gelişme, şirketin net karında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %81 oranında bir düşüşe işaret ediyor.

Dunamu, satışlarında gerçekleşen düşüşün nedeni olarak ekonomik gerileme nedeni ile durgun yatırım piyasasını gösterdi. Buna ek olarak şirket yetkilileri, net karda yaşanan düşüşün bir önceki çeyreğe kıyasla kripto para piyasasında yaşanan düşüşten kaynaklandığını açıkladı.

Tüm bu gelişmelerle birlikte Dunamu, blockchain hizmetlerinin gün geçtikçe yaygınlaşması ile kötü piyasa koşullarının üstesinden gelmede önemli bir destekleyici güç olacağını savundu. Bir Dunamu sözcüsü ele alınan raporda, blockchain ekosistemini yeniden canlandırma ve teknolojik gelişmelere dayanarak daha gelişmiş bir yatırım ortamı oluşturma çabalarını sürdürmeyi planladıklarını açıkladı.

Upbit’e Yönelik Hack Saldırıları Dikkat Çekti

Şirket, finansal raporda kazançlarının yanı sıra geçtiğimiz günlerde siyah şapkalı hackerların kripto borsası Upbit’i 2023’ün ilk yarısında 159.000 kez hedef aldığını da açıkladı. 9 Ekim’de Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı, Upbit’in 2023’te yaşanan hack girişimlerinde 2022’nin ilk yarısına kıyasla %117 oranında bir artış gördüğünü kamuoyuna sundu.

Artan hack girişimlerine rağmen kripto para borsası 2019’da yaşanan 50 milyon dolarlık bir saldırıdan bu yana herhangi bir saldıraya yönelik kayıp bildirmedi. Son zamanlarda yaşanan hack saldırılarında piyasanın önde gelen birçok kripto borsası ciddi fon kayıpları yaşadı.