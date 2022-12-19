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  •   Unutulmaya Yüz Tutmuştu! Analist Altcoin’ler İçin Alarm Verdi: Ezilecekler!

Unutulmaya Yüz Tutmuştu! Analist Altcoin’ler İçin Alarm Verdi: Ezilecekler!

Kripto para analisti Altcoin Sherpa, meşhur grafiğin mevcut durumunun altcoin'ler için son derece kötü göründüğüne dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.
22:50
19 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önemli fiyat hareketlerini öncesinden haber vermesiyle yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, meşhur Bitcoin Hakimiyeti (Bitcoin Dominance) grafiği ile geldi. Grafiğin mevcut durumunun altcoin‘ler için son derece kötü göründüğüne dikkat çeken analist, yatırımcılara seslenerek BTC dışındaki kripto paraların tamamının ezileceğini söyledi.

Bitcoin Hakimiyeti İçin Beklediği Seviyeleri İşaretledi

Kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, yatırımcıların dikkatle takip ettiği Bitcoin Hakimiyeti grafiğine dikkat çekerek altcoin yatırımcılarını uyardı. Analist, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bitcoin Hakimiyeti orta vadede altcoin’ler için çok kötü görünüyor. Grafikle aşırı ilgilenmiyor olsam da Bitcoin Hakimiyeti çok daha yükseğe çıkabilir. Bu durumda altcoin’ler ezilecektir. Bununla birlikte Bitcoin Hakimiyeti’nin yükselmesi fiyatın dibe vurmaya yakın olduğu anlamına gelecektir.” dedi.

TradingView’in sağladığı verilere göre bu yazının hazırlandığı sırada Bitcoin Hakimiyeti yüzde 42,12 seviyesinde bulunuyor. Analistin paylaştığı hakimiyet grafiğine bakıldığında ilk hedefin yüzde 48,69 seviyesi olduğu, bu seviyenin geçilmesi halinde ise bir sonraki hedef seviyenin yüzde 53,28 olduğu görülüyor.

Öte yandan Altcoin Sherpa, Bitcoin Hakimiyeti grafiği analizi için attığı ikinci bir tweet’te ise “Altcoin’lerin öncülük ettiği bir toparlanma görmek istemezsiniz; Bitcoin’in öncülük ettiği bir toparlanma görmek istersiniz. Bunun dibe yakın olduğumuz anlamına geldiğini söylemiyorum, hala daha fazla düşüş bekliyorum. Ancak o zaman geldiğinde önce Bitcoin’in dibe vurduğunu görmek istersiniz, altcoin’lerin değil.” notunu düştü.

Bitcoin Hakimiyeti Nedir?

Bitcoin Hakimiyeti, piyasa değerine göre en büyük kripto paranın değerini diğer tüm kripto paraların piyasa değerine (veya altcoin’lerin piyasa değerine) karşı ölçen bir orandır. Bu oran BTC‘nin piyasa değerini alıp diğer tüm altcoin’lerin piyasa değerine bölünerek hesaplanır.

Kripto para topluluğundaki genel beklenti, güçlü bir boğa koşusunun başlamasından önce Bitcoin Hakimiyeti’nin yükselmesi yani paranın öncelikle Bitcoin’e akmasıdır. Bunun ardından paranın altcoin’lere akması beklenir.

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