Ünlü Yazar Omid Malekan’dan Binance Yorumu: Adalet Bakanlığı’nın Tutumu Yanlış

Kripto borsası Binance‘i sarsan son gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri’nin kripto şirketlerine yönelik baskısı hakkında önemli tartışmalara yol açtı. Yazar ve Columbia Business School’da yardımcı profesör olan Omid Malekan’a göre ABD Adalet Bakanlığı’nın bu süreçteki yaklaşımı geleneksel finans piyasasına yönelik gerçekleştirilen soruşturmalardan daha farklı.

Omid Malekan’dan Tepki Çeken Açıklamalar

Malekan, konuya yönelik açıklamalarını sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Ünlü isim yaptığı açıklamada şu yorumlarda bulundu:

“Kriptonun kötü şeyler yapan kötü insanlar için eşsiz bir olanak olduğuna içtenlikle inanan insanlar, finansal sistemin geri kalanının gerçekte nasıl çalıştığını anlamıyorlar. Kara Para Aklamayı Önleme konusunda en iyi uygulamaları takip eden şirketler hala büyük miktarlarda yasadışı fonları işlemeye devam ediyor. Ama birileri evrak işlerini yaptığı için bunların hepsi normal kabul ediliyor.”

Malekan ayrıca benzer durumlarda geleneksel kurumlara yönelik Binance’e yönelik aynı soruşturma yolları ele alınsaydı Wall Street piyasasında birçok kişinin hapse atılabileceğini iddia etti. Bu konu ile alakalı Malekan şu yorumlarda bulundu:

“Eğer Binance standardına tabi olsalardı yüzlerce genel müdür hapse girecek ve hissedar geri alımları için daha az para kalacaktı. Ancak bankacılar oyunu asla sorgulamayacak kadar akıllıydı.”

Malekan’dan Binance’e Övgü

Konu ile alakalı eleştirilere rağmen Malekan, Binance’in müşterilerine yalan söylemekle hatalı olduğuna inanıyor. Binance ve kurucu ortağı Changpeng Zhao, yasadışı faaliyetlerde bulunan kişilerin borsa aracılığı ile “çalıntı fonları” taşımasına izin verdiği iddiasıyla kısa süre önce ABD hükümetiyle 4.3 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya vardı.

CZ, anlaşmanın bir parçası olarak CEO’luk görevinden de istifa etti ve şirkette görev almayacağına yönelik teyitte bulundu. Malekan ayrıca Binance’in son birkaç yılda finansal kapsayıcılığa yaptığı katkıya da vurgu yaptı ve şu sözleri paylaştı: