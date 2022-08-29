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Ünlü Yazar Kiyosaki’den Al Tavsiyesi: Daha Zengin Olma Zamanı

"Zengin Baba Yoksul Baba" kitabının yazarı Robert Kiyosaki, "Zengin Baba Kehaneti"nin gerçekleştiğini iddia ederek "daha zengin olma zamanı geldi" dedi.
17:00
29 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Günümüzün en popüler finans kitaplarından biri olan “Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı Robert Kiyosaki, içinde bulunulan dönemin daha zengin olma dönemi olduğunu ilan etti.

“Kehanetim Gerçekleşiyor”

Kiyosaki, bu açıklamasıyla küresel piyasaların 2008’deki küresel ekonomik krizinden daha büyük bir çöküşü öngördüğü ve 2013’de yayınladığı “Zengin Babanın Kehaneti’nin gerçekleştiğini belirtti. 2008’den sonra küresel piyasalarda birçok şey değişti ve bu değişimin en önemli parçası kripto paralar oldu. Kiyosaki de en büyük kripto para destekçilerinden biri. Bu bakımdan kripto para topluluğu yaptığı değerlendirmeleri oldukça yakından dikkatle takip ediyor.

Yazar, bugün attığı tweet’inde “2008 zengin olmak için harika bir zamandı. Her şey satıldı. Gayrimenkul satın almak için milyonlarca dolar borç alındı. 2013’de BÜYÜK çöküşün geleceğini öngören Zengin Baba Kehaneti’ni yayınladım. O ÇÖKÜŞ ŞU ANDA BURADA. Milyonlar silinecek. Lütfen onlardan biri olmayın. Daha zengin olma zamanı.” diyerek büyük çöküşe meydan okudu ve bu tip dönemlerin satmaktan ziyade alım yapma dönemleri olduğuna dikkat çekti.

Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarının görüşü 91 yaşındaki ABD’li hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett‘ın yaklaşımını yansıtıyor. Kripto paralara karşı olduğu bilinen Buffett’a göre, alım yapmak için en iyi zaman piyasaların kana bulandığı zamanlar.

Küresel Piyasalarda Son Durum

S&P500 endeksi, geçen hafta aşağı yönde hareket ederek oldukça negatif bir kapanış yapmıştı. Endeksin haftanın ilk gününde 4 bin ila 3 bin 950 seviyesinden destek bularak toparlandığı ve yazım sırasında 4 bin 28 seviyesinde işlem gördüğü görülüyor. NASDAQ 100 endeksi de geçen hafta negatif bir kapanış yapmıştı. 12 bin 390 ila 12 bin 400 seviyesine kadar gerileyen endeks yazım sırasında 12 bin 488 seviyesinde işlem görüyor.

S&P500 ve NASDAQ 100 endekslerinin geçen haftayı negatif kapatması beklendiği gibi Bitcoin‘i de olumsuz etkiledi. En büyük kripto para 19 bin 500 dolar ila 19 bin dolar aralığındaki bölgeye kadar düştü ve yeni haftada alıcıların desteği ile yönünü yeniden yukarı çevirdi ve şu anda 19 bin 895 dolardan alınıp satılıyor.

Pek çok kripto para yatırımcısı, kripto paraların artık geleneksel finans piyasaları ile bu kadar sıkı bir korelasyonda hareket ediyor gerçeğinden rahatsız, ancak kripto para borsası BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes’in iddia ettiği gibi en büyük kripto para artık küresel piyasalar için bir tür “gerçek zamanlı duman alarmı” görevi görüyor. Dolayısıyla, mevcut fiyat seviyelerinden yukarı yönde daha fazla hareket beklenebilir.

Öte yandan BTC için birçok kripto para borsasındaki fonlama oranı negatifte. Negatif fonlama oranı, çoğu yatırımcının Bitcoin‘de short pozisyon aldığı anlamına geliyor.

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