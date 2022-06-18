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Ünlü Milyarder Elon Musk, Favori Altcoin’i için Yine Sahnede!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan Elon Musk, Twitter hesabından Dogecoin Kurucusu Billy Markus'un attığı tweet'e verdiği yanıtla dikkatleri yeniden üzerine çekti.
13:50
18 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tesla ve SpaceX’in CEO’su ve Mars çalışmaları ile tanınan Elon Musk, kripto paralara, özellikle de köpek temalı kripto para Dogecoin’e olan ilgisiyle topluluk tarafından yakından takip ediliyor. Musk, resmi Twitter hesabından Dogecoin Kurucusu Billy Markus’un yakın zaman önce attığı bir tweet’e dikkat çekici bir yanıt verdi.

“Tesla ve SpaceX Ürünleri ve Belki Fazlası Yakında”

Twitter’da Shibetoshi Nakamoto ismini kullanan Dogecoin kurucusu Billy Markus, “İşte benim Dogecoin arzum: insanlar aslında onu pump’lamanın ve saçmalığın ötesinde bir şey için kullanıyorlar ve var olması için bir nedeni olsun diye saçmalığı bir kenara bırakıyorlar. Topluluk, kriptonun ne olduğunu ve kripto para piyasasının ne olduğunu anlıyor ve her şeyin aptalca olduğunu biliyor ve onunla eğleniyor.” tweet’ini attı.

Markus, bu tweet’inin hemen ardından “İnsanlar üzerinde çalışmaya, fayda ve güvenlik eklemeye ve gördüğüm ve takdir ettiğim fayda sağlayan hizmetler üzerinde çalışmaya devam ederlerse harika olur. Aksi takdirde, şikayet edenlerin ve saldıranların çoğu sadece kripto para piyasasına giriş yapamayan veya kripto para alamayan insanlardır.” eklemesini yaptı.

Musk, Markus’un ilk tweet’ine “Tesla ve SpaceX ürünleri, belki daha fazlası yakında” yanıtını vermesi dikkat çekti.

Tweet’leri Çok Sayıda Beğeni Aldı

Musk’ın verdiği yanıt topluluktan büyük ilgi gördü. Ünlü milyarderin Dogecoin’in Tesla ve SpaceX ürünlerini alırken ve gelecekte daha fazlası için kullanılabileceği tweet’ine kısa süre içinde binden fazla beğeni geldi.

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