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Ünlü Matematik Profesörü Bu Altcoine Saldırdı!

Gizlilik odaklı altcoinin kurucusu muhbir çıktı. Bu bir iddia ancak kulağa pek saçma gelmiyor. Bu alandaki insanların yüzde 99'unun ana motivasyonu para olduğu için her şey mümkün olabilir.
19:30
22 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları her gün daha ilginç olaylar görmek için uyanıyor ve aradığını da kesinlikle buluyor. Bir matematik profesörünün neden herhangi bir altcoine saldırdığını görürüz ki? Token ekonomisi kötü olduğu için mi? O halde altcoinlerin çoğuna saldırması gerekir? Bugün bu ilginç konuyu irdeleyelim ve gizlilik endişesi olan yatırımcıların hayal kırıklığına değinelim.

Monero (XMR) Muhbir

Gizlilik odaklı popüler kripto para Monero‘nun geliştiricisinin Interpol için muhbirlik yapmakla suçlanması popüler altcoini hedef tahtasına oturttu. Siyah Kuğu kitabının yazarı Nassim Nicholas Taleb, yakın zamanda yaptığı bir paylaşımda Monero baş geliştiricisinin bir Interpol köstebeği olduğuna dair söylentilerin ortaya çıkmasının ardından Monero (XMR) ile alay etti. Taleb’e daha önce Monero’nun takip edilemeyeceği söylenmişti, ancak şimdi popüler altcoinin baş geliştiricisinin Interpol için bir köstebek olduğu için takip edilebileceğini söylüyor. Taleb şunları yazdı;

“Bitcoin’deki her şeyin izlenebilir olduğunu iddia ettiğimde, bana Monero’nun anonimleştirilebileceği söylendi. Kurucunun/baş koruyucunun Interpol için bir köstebek olduğu ortaya çıktı.”

James Edwards, Monero’nun baş geliştiricisi Riccardo Spagni’nin ABD’li polisler tarafından gözaltına alındığını ve daha sonra Interpol için muhbirlik yaptığını açıklayan ilk kişi oldu. Edwards, Spagni’nin ABD’li polislere, takip edilemeyecek şekilde tasarlanmış bir altcoin olan Monero’nun takip edilebilir hale gelmesini sağladığı iddia ediliyor. Spagni, iddialara yanıt vermek üzere Twitter’a girdi ve Monero’nun izini sürmek için hiçbir kolluk kuvveti ya da devlet kurumuyla görüşmediğini ya da onlara yardım etmediğini söyledi.

Monero’nun daha önce inanıldığı kadar anonim olmadığı ortaya çıkarsa, kimse XMR Coin almak istemeyecek ve bu durum fiyatı sıfıra kadar itecektir. Diğer taraftan kolluk kuvvetlerinin gizlilik odaklı kripto paralar, kripto para mikserleri ve hatta darkweb pazarları işlettiği yıllardır iddia ediliyordu.

Nassim Taleb Kimdir?

Kripto para karşıtı olarak bilinen Taleb’in yorumlarını sık sık sosyal medyada görüyoruz. Peki o gerçekte ne iş yapıyor? Courant Matematik Bilimleri Enstitüsü’nde, Massachusetts Amherst Üniversitesi’nde, London Business School’da ve Oxford Üniversitesi’nde görevlerde bulunan Talep matematik araştırmacısı, akademisyen ve felsefi deneme yazarı olarak kariyerine devam ediyor. 008’den beri New York Üniversitesi Tandon Mühendislik Okulu’nda Seçkin Risk Mühendisliği Profesörüdür. 2009’dan 2013’e kadar Oxford Üniversitesi Said Business School BT Center’da araştırma uzmanı olarak görev yaptı.

Taleb, Risk and Decision Analysis akademik dergisinin de 2014 yılı Eylül ayından bu yana baş editörüdür. Geçmişinde birçok kriz gördü ve finansal özgürlüğüne bu krizler sayesinde erişti. Birçok popüler finans kuruluşunda çalıştı.

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