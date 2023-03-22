Yaptığı hamlelerle kripto piyasasına yön veren en büyük aktörlerden birisi olarak kabul edilen Coinbase'den FOMC öncesi büyük bir hamle geldi.

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2023 yılına hareketli bir giriş yapan Coinbase borsası için haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda Coinbase Assets Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre bu coin işlem listesine dahil olacak.

Hangi Altcoin Listeleniyor?

Biraz önce yapılan açıklamaya göre Coinbase, Arbitrum (ARB) için listeleme yapacağını konu ile ilgili bir tweet paylaşarak duyurdu. Son zamanlarda durgun olan Coinbase tarafında ise bu olay bir atılım olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda Coinbase’in piyasa gelişmelerine kulak verdiği şeklinde de yorumlanabilir.

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Altcoin için birbiri ardına haberler geliyor. Popülerliğinin artması adına bu tarz gelişmelerin altcoin’i desteklediğinin söylenmesi pek de yanlış olmaz. Coinbase tarafından gelen bu hamle diğer borsalara da örnek olabilir.

Açıklamanın Detayları

Twitter üzerinden geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

Coinbase, Arbitrum ağında (ERC-20 token) Arbitrum (ARB) için destek ekleyecektir. Bu varlığı diğer ağlar üzerinden göndermeyin, aksi takdirde fonlarınız kaybolabilir. Bu varlık için gelen transferler, ticaretin desteklendiği bölgelerde @Coinbase & @CoinbaseExch’te mevcuttur. Likidite koşullarının sağlanması halinde alım satım işlemlerinin yarın, 23 Mart 2023’te başlaması beklenmektedir. Bu varlığın yeterli arzı sağlandığında, ARB-USD çiftimizde aşamalı olarak alım satım işlemlerinin başlatılacağını duyuracağız. ARB desteği, desteklenen bazı yargı bölgelerinde kısıtlanabilir. Arbitrum (ARB) için Arbitrum ağı (ERC-20 token) sözleşme adresi 0x912CE59144191C1204E64559FE8253a0e49E6548’dir.

Kripto Para Piyasası Genel Durum

Geçtiğimiz aylarda yaşanan küresel krizler ve banka iflaslarının ardından kripto para piyasası bırakın kıramadığı 25.000 dolarlık seviyeyi aşmayı 19.500 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Tüm bu yaşananlardan sonra birbiri ardına gelen açıklamalar yükselişin fitilini ateşlemişti.

Başını Janet Yellen’ın yaptığı açıklamanın çektiği bir dizi açıklama ve görüşün ardından kripto para piyasası yatırımcılar için güvenilir bir liman olarak yorumlandı ve fiyat yaklaşık 1 yıldır görülmeyen 26.000 dolar seviyesine fırladı.

O günden sonra fiyat dalgalanmış olsa da bugün gerçekleşecek olan FOMC toplantısı öncesinde Bitcoin saatli bir bombaymışçasına 28.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve bu seviyelerde gezmeye devam ediyor. Tüm yatırımcılar toplantıya ve çıkabilecek sonuçlara dikkat etmeli.