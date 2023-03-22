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  •   Ethereum (ETH), FED Faiz Kararına Saatler Kala Kritik Direncin Eşiğinde: Yükseliş İvmesi Sürecek mi?

Ethereum (ETH), FED Faiz Kararına Saatler Kala Kritik Direncin Eşiğinde: Yükseliş İvmesi Sürecek mi?

Ethereum (ETH), FED faiz kararına saatler kala kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından kritik 1800 dolar fiyat seviyelerinde işlem görmeye başladı.
19:46
22 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, FED faiz kararına saatler kala yeniden hareketlendi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.500 dolar fiyat seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.500 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasası, FED faiz kararının açıklanmasına saatler kala yeniden hareketlendi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içinde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA da kaydettikleri son yükselişlerin ardından da CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıkların başında yer aldı.

Ethereum (ETH), 1800 Dolar Fiyat Seviyelerinde

Piyasadaki çoğu kripto para biriminin gün içinde değer artışlarına hız kazandırmasına karşın Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde düşük oranlı bir değer kaybı kaydetti. ETH, gün içinde 1820 dolar fiyat seviyelerine ulaşmasının ardından kaydettiği düşük oranlı değer kayıpları ile birlikte 1805 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki son durumu değerlendiren çok sayıda analist, 1800 dolar seviyelerinin yakın vadede ETH adına oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Analistlere göre ETH, 1800 dolar fiyat seviyelerinin üzerinde kalıcı olamazsa değer kayıplarına yeniden hız kazandırabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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