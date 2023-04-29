BitMEX'in eski CEO'su ve kurucu ortağı Arthur Hayes, bankacılık krizinin Bitcoin fiyatını 1 milyon dolara ulaşmasına neden olacağı öngörüsünü yineledi.

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Bitcoin (BTC), ortaya çıkan küresel bankacılık krizinin ortasında değerini büyük oranda artırmayı başardı. Şimdiye kadar birden fazla büyük banka iflas etti ve Bitcoin fiyatı bu dönemde yüzde 26 gibi muazzam bir yükseliş yaptı. Bununla birlikte, kripto para borsası BitMEX’in eski CEO’su ve kurucu ortağı Arthur Hayes, bankacılık krizinin Bitcoin fiyatını 1 milyon dolara ulaşacağı tahminini yineledi.

First Republic Bank İflas Edecek mi?

Güncel gelişmeler ABD’li yetkililerin çökmekte olan First Republic Bank için acil kurtarma görüşmelerine başladığını gösteriyor. Bu durumu yorumlayan BitMEX’in eski CEO’su ve kurucu ortağı Arthur Hayes, yeni bir ABD’li bankanın Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından kapatılmanın eşiğinde olduğunu iddia etti.

Hayes, First Republic Bank ile ilgili sorunun az sayıdaki hazine bonosu ve çok sayıdaki ticari gayrimenkul kredisinin yer aldığı bilançosundan kaynaklandığını belirtti. Söz konusu krediler bankacılık kredi programı için uygun teminat değiller ve bu durum bankayı zora sokmuş durumda. BitMEX’in eski CEO’su, başka bir bankanın First Republic Bank’ı kurtarma kararı alana kadar bankacılık kredi programı için uygun olmayan diğer kredi türlerinin hafta sonu boyunca yeni basılmış dolarlarla takas edilmesine izin vermesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Hayes, bankacılık sektörünü vuran iflas dalgasının devam etmesini ve tüm bu yaşananların Bitcoin fiyatını 1 milyon dolara çıkarmasını bekliyor.

Basılan Yeni Dolarların Dolaşıma Girmesinin Bitcoin’i Zıplatacağına İnanıyor

BitMEX’in eski CEO’sunun Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşacağına dönük beklentisinin arkasında ise basılan yeni dolarların dolaşıma girmesi ve basılan yeni dolarlara birkaç trilyon daha eklenecek olması yer alıyor. Ona göre Fed, ABD’deki bankaların bilançosunun daha büyük bir kısmını destekleyerek sorunu çözmeye odaklanacak.

ABD’deki bankacılık sektöründe bunlar yaşanırken Bitcoin, 29 bin doların hemen üzerindeki seyrine devam ediyor. En büyük kripto para gün içinde kaydettiği yüzde 0,14 düşüşle 29 bin 310 dolardan işlem görüyor.