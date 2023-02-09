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Bir kripto girişimi milyonlarca dolarlık birikimiyle yatırımcıların gündemine oturdu. Peki bu varlıkları neden topluyor? Yazı hazırlandığı sırada SEC’in stake hizmetlerine savaş açması nedeniyle Bitcoin düşüyor ve altcoinler kırmızıya büründü. Ancak günün en önemli kripto gelişmelerinden biri bu devasa birikimdi.

Kripto Balina Hareketleri

Etherscan’dan alınan yeni veriler, Chicago merkezli trade firması Jump Trading‘in 4 Şubat’ta 250.000 olan SHIB hazinesinin katlanarak büyüdüğünü ve yazı yazıldığı sırada 130,7 milyarın biraz üzerine çıktığını ortaya koyuyor. Bu şirket aynı zamanda borsalarda market maker olarak faaliyet gösteriyor. Hizmet verdiği altcoinlerin emir defterlerini de yönetiyor. Dogecoin rakibi altcoinin satın alınması, en popüler hedge fonlarından biri olarak bilinen Jump Trading’in şu anda yaklaşık 1,7 milyon dolar değerinde SHIB’ye sahip olduğu anlamına geliyor. Son kazanç raporuna göre, platformun genel olarak yönetimi altında yaklaşık 150 milyon dolarlık varlık bulunuyor.

Hedge fonun birikim çılgınlığı, Shiba Inu’nun fiyatında bir düşüş görmesiyle ortaya çıkıyor. Dogecoin (DOGE) rakibi, yedi günün en yüksek seviyesi olan 0,000015 dolardan 0,0000013 dolar kadar düştü. Son zamanlarda, kripto analiz platformu Santiment, Shiba Inu merkezli balina aktivitesinin 2023’te önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Ethereum balinaları arasında en fazla tutulan ikinci altcoin de Shiba Coin oldu.

Santiment’e göre, dünyanın en büyük 5.000 ETH balinası şu anda toplu olarak 735.000.000 doların biraz üzerinde Shiba Coin tutuyor.

Shiba Coin Yorum

Shiba Coin yazı hazırlandığı sırada 0,00001223 dolardan alıcı buluyor. Fiyat 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların altına sarktı. Genel piyasa hissiyatı diğer altcoinlerin çoğunda da benzer sonuçlar doğurdu. Kısa vadede 0,00001372 dolar bölgesinin geri kazanılamadığı senaryoda fiyatın 0,00001086 dolar bölgesine kadar düşmesi beklenebilir. SEC’in bu hamlesinin diğer platformları nasıl etkileyeceği ise net olarak bilinmediğinden düşüşün devam etme riski bulunuyor. Ve elbette kripto para piyasaları sürprizlerle dolu.

Önümüzdeki haftalarda muhtemelen Shiba Metaverse ve Shibarium hakkında daha fazla güncelleme paylaşacak. Piyasa hissiyatı nötr seviyeye yükselirse bu durum Shiba Coin için yükseliş fırsatlarını beraberinde getirecektir.