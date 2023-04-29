Okuma Süresi: 2 Dakika

Varlık yönetimi ve kripto para şirketi Bitwise Asset Management’ın baş yatırım sorumlusu Matt Hougan, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) önümüzdeki yılda rekor tazelemesini bekliyor.

Bitcoin’in 2024’de Rekor Tazelemesini Bekliyor

Fox Business’a konuşan Bitwise Asset Management’ın baş yatırım sorumlusu Matt Hougan, Bitcoin’in kısa vadede muhtemelen 30 bin dolar seviyesini geçeceğini ve nihayetinde 2024’de rekor tazelemesini beklediğini söyledi. Hougan, kripto para piyasasının çok hızlı bir şekilde yükseldikten sonra geçen yıl skandallarla sarsıldığını, ancak Bitcoin üzerindeki aşırı kaldıracın temizlenmesinin ardından artık toparlanmak için hazır olduğunu belirtti:

Kesinlikle 30 bin doların üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Eninde sonunda rekor tazeleyeceğimizi düşünüyorum. Biliyorsunuz, geçen yıl FTX ve LUNA ekosistemi çöküşleri gibi sorunlardan dolayı bir sıfırlanma gördük. Çok yüksek, çok hızlı büyümüştü ve patladı. Ama toparlandık, sıfırlandık ve şimdi yılbaşından bugüne yüzde 77 yükseldik. Dünyada en iyi performans gösteren varlık sınıfı. Kesinlikle eninde sonunda 30 bin doların üzerine çıkacağımızı düşünüyorum ve dediğim gibi, bence tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru hareket ediyoruz. Belki bu yıl değil ama kesinlikle önümüzdeki yıl rekor tazeleyecek.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 68 bin 789 dolarla 10 Kasım 2021 tarihinde kaydedildi. Hougan’ın beklentisinin gerçekleşmesi ve en büyük kripto paranın rekor tazeleyebilmesi için güncel fiyatlarla en az yüzde 135 oranında yükselmesi gerekiyor.

SEC’i ve Başkan Gensler’i Eleştirdi

Hougan ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’i, 21’nci yüzyıldaki teknolojik yenilikleri düzenlemek için 1930’larda oluşturulmuş kuralları uygulamaya çalışmasından dolayı eleştirerek şunları söyledi: