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Kripto endüstrisinde popüler bir yatırım şirketi Bitcoin’in boğa sezonu için yapması gereken şeyi açıklıyor. Peki yazı hazırlandığı sırada Bitcoin neden 23.500 dolar bandında bulunuyor? Ocak ve Şubat rallisi artık bitti mi? Sonraki aşamada kripto para yatırımcılarını neler bekliyor? Güncel veriler, beklentiler ve daha fazlası.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

QCP Capital‘in son kripto piyasası araştırması olan “The Crypto Circular” yayınlandı. Bu raporda kral kripto para biriminin Fed’den daha büyük risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. ABD’den gelen son veriler 25.000 doları birçok kez test eden boğaların gücünü tüketti ve beklendiği üzere 25.000 dolar seviyesi yerel zirve olarak işaretlendikten sonra fiyat hızla düşmeye başladı. 14 ayın sonunda halen ayıların yüzü gülüyor ve açığa satış yapanlar oldukça cazip bir seviyeden pozisyonlarını aldılar.

Akşam gelecek Fed tutanaklarının yanı sırada Putin’in saldırgan tavrı ve savaşı daha geniş bir alana yayma imaları risk piyasalarını tehdit ediyor. Neyse ki Çin’den gelen açıklamalar tarafsızlığın korunacağı yönündeydi ve Trump’ın dediği gibi üçüncü dünya savaşı gibi bir felaketten halen uzağız. Ancak yüksek gelen PMI verilerimiz, düşüş hızını kaybeden enflasyon ve 50bp artış tehdidiyle parmak sallayan Fed üyelerimiz var. Üyelerimiz çünkü onların verdikleri kararlar dünyadaki tüm kripto para yatırımcılarını olumsuz etkiliyor. Akşam gelen Fed tutanakları ve Cuma günü gelecek enflasyon öncüsü gösterge PCE verilerine kadar Bitcoin fiyatı negatif seyrini sürdürebilir. Peki bu verileri daha ne kadar takip edeceğiz? 14 Mart ABD enflasyon verisine kadar Bitcoin’in gözü makro ekonomik gelişmelerde olacak.

Peki tek sorun Fed mi?

Bitcoin Boğası İçin Bu Şart

QCP Capital yayınladığı raporda buna da değindi. Piyasa katılımcıları artık Çin’in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD’deki eşdeğerinin yanı sıra Japon merkez bankası politika değişiklikleri gibi konularla da mücadele etmek zorunda. Raporda şunlar yazıyordu;

“BTC’nin enflasyondan korunma aracı olarak değeri konusunda jüri henüz kararını vermemiş olsa da, herhangi bir merkez bankasına ya da ülkeye bağlı olmadığı için en doğrudan küresel likidite göstergesi olduğu yadsınamaz.”

Bitcoin küresel likiditeye duyarlı ve merkez bankaları bunu enjekte ettiğinde, bu kendi başına büyüme için bir teşvik anlamına geliyor. Bu argüman halihazırda popüler ve diğerleri de “likidite bağımlısı” Bitcoin’in bu yıl merkez bankası likiditesindeki değişiklikleri nasıl yönlendireceğini izliyor.

“Fed’in QT ve Rezerv dengesinden kaynaklanan USD likiditesine odaklanmışken, Japonya Merkez Bankası (BOJ) ve Çin Halk Bankası’nın (PBOC) son 3 aydaki büyük likidite enjeksiyonunu gözden kaçırdık.”

Mutabakatın aksine, merkez bankaları piyasanın dip yaptığı Ekim 2022’den bu yana net olarak 1 trilyon dolar likidite sağladı ve buna en büyük katkıyı sağlayanlar PBOC ve BOJ oldu. QCP, ABD politikası ile Çin ve Japonya arasındaki niceliksel sıkılaştırmaya (QT) karşı niceliksel genişleme (QE) ikilemine atıfta bulunuyor. Fed ne yaparsa yapsın, bir yerdeki ekstra likiditenin kripto gibi riskli varlıklara akması garanti.

“Dolayısıyla, böylesine büyük bir likidite enjeksiyonu, mevcut ABD yönetiminin bunu önlemek için en iyi çabası gibi görünen şeye rağmen, şüphesiz kriptoya giden yolu bulacaktır”

Piyasaya pompalanan 1 trilyon dolara rağmen Fed bilançosunu Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyeye indirdi. QCP Capital en kötüyü henüz görmediğimizi ve Japonya ile Çin’in politika değiştirmesi halinde Bitcoin’in daha zor günler yaşayabileceğini yazıyor.

“BTC – Ağustos 2022 düzeltmesinin en yüksek seviyesine karşı potansiyel bir çift tepe oluşuyor ve Mayıs 2022 tepkisi 25.300’de düşük. Bunun üzerinde, Baş ve Omuz boyun çizgisi olan 28.800-30.000 dolar seviyesinde büyük direncimiz var”.

QCP pek umut vermiyor ve bu bölgedeki güçlü direncin yıl boyunca kırılamayabileceğinden bahsediyor. Peki bunun çözümü ne? Çin’in Hong Kong üzerinden attığı son adım kriptonun dolaylı yoldan ülke tarafından meşru kabul edilmesi anlamına geliyor. Eğer Asya merkezli yatırımcı talebinde bir patlama görürsek 1 trilyon dolarlık likiditenin kriptoyu desteklediğini görebiliriz. Web3 anlatısının Tencent gibi devasa Çinli şirketlerden kabul gördüğü gözden kaçmamalı.