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Ünlü CEO Heyecanlandırdı: Ethereum Yıl Sonunda Bu Seviyelere Ulaşacak!

Ethereum (ETH) Merge güncellemesi için gün sayarken, analistler ETH fiyatının ne oranda etkileneceğine dair tahminlerde bulunuyor. 
13:30
13 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum (ETH) Merge güncellemesi için gün sayarken, analistler ETH fiyatının ne oranda etkileneceğine dair tahminlerde bulunuyor.

BitMEX CEO’su: Ethereum, 3000 Dolara Ulaşacak!

Merge güncellemesine iki gün varken, Ethereum  satış baskısı altında. ETH, 208 milyar dolarlık piyasa değeri ile an itibairiyle 1.710 dolardan işlem görüyor. Bazı analistlere göre, Merge önemli bir gelişme ancak ETH fiyatı üzerinde ani bir etki göstermeyecek. Uzmanlar, ETH fiyatının güncelleme sonrası düzeltme yaşayacağına inanıyor. Bu analistler, küresel ekonomideki belirsizliğin ve Fed’in para politikasının satış baskısı oluştrmasını bekliyor. Bununla birlikte, BitMEX’in kurucusu ve CEO’su Arthur Hayes iyimserliğini sürdürüyor ve ETH’nin yıl sonuna kadar 3.000 dolara ulaşmasını bekliyor.

Yakın tarihli bir podcast röportajı sırasında Hayes, Ethereum’un Merge ile büyük bir altyapı değişikliği geçirdiği için devrim yaratcağını belirtti. Yöneticiye göre, Merge başarılı olduğu sürece, ETH yeni zirvelere ulaşacak. ETH için geleceğin parlak olduğunu iddia eden Hayes, yıl sonuna kadar ETH fiyatının yükselmeye devam edeceğini vurguluyor ve şunları ekliyor:

Ethereum, yıl sonuna kadar 3000 dolara ulaşacak. FED ve faiz artırımları konusunda endişelenmiyorum çünkü FED oranları %20 artırsa bile, Eth’in dApp’leri kullanması için belirli bir miktar talep olacak. Deflasyonist özelliği sayesinde fiyat artacak. Yıl sonunda güçlü likidite olacak.

Santiment’ten Kritik Ethereum Yorumu!

Zincir üstü metrikler ayrıca Ethereum için bir ‘pozitif uyumsuzluk’ olduğunu gösteriyor. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, şu açıklamayı yaptı:

Ethereum Merge için resmi olarak iki günden az bir süre kaldı. Zincir üstü veriler, ETH için olumlu görünüyor. NVT modelimize göre, taşınan benzersiz ETH ile ağın mevcut piyasa değeri arasındaki oran, 16 ayda en iyi durumunda.

Ethereum, Temmuz 2022’den bu yana toparlanmasını sürdürüyor. Bazı analistler, Ethereum Merge sayesinde, ETH’nin önümüzdeki yıllarda Bitcoin’i (BTC) geçebileceğini yardımcı iddia ediyor. Bitcoin destekçileri, mevcut düşüşün arkasında makroekonomik koşullar ve piyasadaki likidite krizinin olduğunu iddia ediyor. Ancak analistlere göre, son günlerde endişe yaratan diğer bir gelişme ise Bitcoin Dominance oranının alarm veren seviyelere düşmesi.  Kripto para gazetecisi ve araştırmacı Laura Shin, BTC Dominance oranının %38’de olduğunu vurguluyor. Kritik metrik, Bitcoin tarihinde sadece birkaç kez bu kadar düşük seviyelere geriledi. Analiste göre, Ethereum (ETH) Merge güncellemesi yaklaştıkça Bitcoin piyasadaki hakimiyeti azalıyor.

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