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Yatırım yönetimi firması Fiore Group’un CEO’su Frank Giustra, Bitcoin’in (BTC) büyümesinin mevcut para sistemi için önemli bir tehdit oluşturduğunu öne sürerken, düzenleyicilerin herhangi bir rekabeti kontrol altına almak için fazladan yol kat etmeye istekli olduğunu belirtti.

Giustra’ya göre, küresel ekonomi dijital dünyaya kayıyor ve 22 Ekim’de Stansberry Research ile yaptığı bir röportajda, yaklaşan bir parasal sistem sıfırlama projeksiyonuna dayanarak Bitcoin’in öne çıkması muhtemel.

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Milyarder, Bitcoin’in geleneksel para birimlerinin egemenliğini istikrarsızlaştırabileceğini, hatta Amerika Birleşik Devletleri gibi yargı bölgeleri tarafından merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) olası kuruluşu için bir tehdit oluşturabileceğini belirtti.

Giustra Açıklama Yaptı:

Dünyadaki diğer herkes gibi onlar da kendi merkez bankası dijital para birimlerini yaratacaklar ve rekabet istemeyecekler. Bitcoin’i egemenlik karşıtı bir fiat oyunu olarak görüyorum ve eğer herkesin dijital para birimlerini yarattıkları, her şeyin dahil edildiği başka bir duruma giden parasal sıfırlama konusunda haklıysam, isteyecekleri son şey Bitcoin’den gelen rekabet olacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nin giderek bir kripto düzenleme çerçevesi oluşturmaya odaklanmasıyla birlikte Giustra, dünyanın ülkenin dijital varlık alanında değil blok zincirinde önde olmayı hedeflediğini anlaması gerektiğini belirtti.

Özellikle, farklı Birleşik Devletler devlet kurumları, Başkan Joe Biden’ın icra emri doğrultusunda kriptoyu düzenlemeye yönelik teklifler yayınladı. Bu durumda, çoğu federal kurum dijital bir dolar oluşturma fikri üzerinde düşünmek zorunda kaldı.

Giustra’nın Kripto Eleştirisi

Bitcoin’e ilişkin son görüşlerine rağmen, Giustra’nın geçmişte Bitcoin’in her şey için bir çözüm olmadığına dikkat çektiğini belirtmek gerekir. Bununla birlikte, varlığın gelecekte muhtemelen daha da yükseleceğini savunuyor.

Bitcoin savunucusu ve MicroStrategy eski CEO’su Michael Saylor ile daha önce yaptığı bir tartışmada Giustra, kripto topluluğunun sektöre verdiği desteği de eleştirmişti. İş adamı, kripto hayranlarının sektörü eleştirenlere saldırarak ‘kült bir davranış’ sergilediğini belirtmişti.

Genel olarak Giustra, yatırım portföylerinin çeşitli varlıklarla çeşitlendirilmesi fikrini destekliyor. Onun önerisine göre, gayrimenkul, altın, sanat ve Bitcoin gibi sabit varlıklara yatırım yapmak güvenli.