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Bitcoin ve Ethereum odaklı ünlü astrolog Maren Altman, kripto para topluluğundan gelen eleştiriler üzerine gözden düştü. Yeni ortaya çıkan bir mahkeme belgesinde Altman’ın kripto kredi şirketi Celsius Network iflasını duyurmasından önce yaptığı bir pazarlama kampanyası için 30 bin dolar aldığı ortaya çıktı.

“Hiçbir Fikrim Yoktu”

Mahkeme belgesinin ortaya çıkmasının ardından Twitter’daki kripto para topluluğu, Bitcoin ve Ethereum odaklı astrolog Maren Altman‘ın şirketin nakit akışında sorunlar yaşarken Celsius hakkında olumlu içerik oluşturmak için para aldığını ve pazarlama konusunda açık sözlü olmadığı için eleştirmeye başladı. 235 binden fazla Twitter takipçisi ile geniş bir sosyal medya kitlesi bulunan ve kısmen astrolojik yorumlarına dayanan yatırım tahminleri sunan Altman, CoinDesk’e verdiği demeçte Celsius’un kendisine ödeme yaptığını kabul etti ancak Twitter’da yapılan suçlamaları “cadı avı” olarak nitelendirdi. Hakaret davası açmak gibi olası yasal işlemler hakkında bir avukatla görüştüğünü söyledi.

“Benim hatam Celsius‘a güvenmek oldu” diyen Altman, Celsius’un mali durumu hakkında bilgisi olup olmadığı sorusuna ise “Hiçbir fikrim yoktu, pazarlama kampanyam dışında hiçbir şeyi bilmiyordum.” dedi.

Son yıllarda birçok kripto para şirketinin farkındalığı artırmak için sosyal medya fenomenleri ile pazarlama kampanyaları düzenledikleri ve bunun karşılığında ödeme yaptıkları biliniyor. Ancak Altman’ın “işbirliği” olarak tanımladığı pazarlama çalışması, Celsius’un mali yönetimi ve sözleşmesinin zamanlaması konusuna hassas bir şekilde yaklaşan sektör gözlemcilerinin tepkisini çekmiş durumda.

Mahkeme Süreci Devam Ediyor

Altman’ın Celsius Network için yaptığı pazarlama çalışması karşılığında 30 bin dolar aldığı bilgisi, kripto kredi şirketinin hissedarlarına ve müşterilerine nasıl geri ödeme yapacağı konusunda uzun ve karmaşık bir mahkeme sürecine girmesinin ardından ortaya çıktı. Geçen hafta yayınlanan bir mahkeme belgesinde, Celsius’un kurucusu ve eski CEO’su Alex Mashinsky ile üst düzey bir şirket yöneticisinin, şirketin kullanıcı hesaplarını dondurarak iflas başvurusunda bulunmadan hemen önce sistemden 17 milyon dolar çektiğini ortaya koymuştu.

Celsius’un yaşadığı sorunlar, kripto para fiyatlarında düşüşe neden olurken sektörün geleceğine olan güveni darmadağın etti. Kripto kredi şirketi, iflas etmesinin nedeni olarak algoritmik stabilcoin terraUSD (UST) ve kardeş coin LUNA’nın çökmesine bağlıyor.