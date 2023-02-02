2023 yılına dair hedeflediklerini açıkladılar. Peki fiyatta ciddi bir yükselişi tetikleyebilecek hedefleri var mı?

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Son birkaç gündür 2023 yılına dair yol haritası açıklayan altcoinlerin etkileyici yükselişler yaşadığını gördük. Türk yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği bir altcoin birkaç dakika önce 2023 yol haritasını açıkladı. Bu yıla dair hedefleri içeren yol haritası aynı zamanda 1 yıllık performansına dair bir öncü gösterge olarak da dikkate alınabilir. Peki dikkat çekici detaylar neler?

Oasis Network (ROSE) 2023

Web3 hedeflerine yaklaşmak için 2023 yılı önemli bir dönüm noktası olacak. Kripto para piyasaları şimdiden faiz artışları da zirveye yaklaştığı için pozitif performans gösteriyor. Üstelik eBay ve Amazon gibi devler Web3 alanındaki çalışmaları için işe alım ilanları yayınlamaya başladı. Bugün Amazon’un ilanı hakkında detayları zaten paylaşmıştık.

Oasis Network yol haritasında şunları yazdı;

“2023, Oasis Network ve tüm Web3 için oyunun kurallarını değiştirecek bir yıl olacak. Mühendislik yol haritamızı, topluluk etkinliklerimizi ve daha fazlasını Oasis geliştiricileri, kullanıcıları, savunucuları ve elçilerinden oluşan küresel ağımızla paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.”

Oasis Network’ün bu yıla dair önemli hedefleriyse şunlar;

Sapphire’de Oasis Gizlilik Katmanını başlatmak

Gizlilik Katmanını başlatmak Ethereum’a güvenilir bir köprü için zemin hazırlanıyor

Sapphire’i destekleyen yeni bir Oasis Explorer

Gelişmiş bir cüzdan deneyimi için Metamask Snaps’ten yararlanma

Oasis Core’un sağlamlığının ve güvenliğinin artırılması

Oasis Gizlilik Katmanı Lansmanı

OPL, Oasis Network’ün tüm Web3’e bir gizlilik katmanı sağlama misyonunun temel bir bileşenini yerine getirmekte. OPL, paralel bir çalışma zamanı (ParaTime) veya yeni bir ağ değildir. Bunun yerine OPL, herhangi bir EVM uyumlu ağ üzerinde çalışan Solidity geliştiricilerinin Oasis Network’ün gizlilik özelliklerini kullanmasını sağlar. Gizli EVM olan Sapphire’e ek olarak, OPL’yi destekleyen iki temel bileşen, zincirler arası bir mesajlaşma köprüsü ve bir gas aktarıcısıdır.

Yeni Oasis Explorer

Oasis Explorer, kullanıcıların gizlilikle ilgili özelliklere erişmek için cüzdanlarını bağlamalarına ve sözleşme kaynağı doğrulama ve işlem veri girdilerini ayrıştırma desteği sağlamalarına olanak tanıyacak.

Oasis Çekirdek Güvenlik İyileştirmeleri

Oasis ayrıca protokol sağlamlığı ve genel güvenlikteki iyileştirmeleri sürdürmek için Oasis Core için yükseltmeler dağıtacak. Oasis mühendisleri, çalışma zamanı paket dağıtımını daha kolay ve otomatik olarak doğrulanabilir hale getirmek için çalışıyorlar. Düğüm operatörleri daha sonra çalışma zamanlarını daha kolay seçebilirler. Oasis ayrıca, düğüm operatörleri tarafından manuel yapılandırma gerektirmek yerine eşler arası otomatik keşif ile durum senkronizasyonunu iyileştirmeyi planlıyor.

Diğer yükseltmeler arasında, bir anahtarın ele geçirilmesinden kaynaklanan potansiyel maruziyeti sınırlayan geçici şifreleme anahtarları için ileriye dönük gizliliğin iyileştirilmesi yer alıyor.

Oasis Cüzdan Kullanıcı Deneyimi İyileştirmeleri

Oasis, Sapphire’in gizlilik özelliklerini desteklemek için kısmen Metamask Snaps’ten yararlanmayı içeren cüzdan deneyiminde önemli optimizasyonlar planlıyor. Snaps, bir kullanıcının cüzdan deneyimini özelleştirebilen programlardır ve izole ortamlarda çalışırlar. Snaps’in gücüyle Oasis cüzdanı, gizlilik odaklı bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Oasis Network (ROSE)

Yazı hazırlandığı sırada ROSE Token 0,0574 dolardan alıcı buluyor. Popüler altcoin güne %13 yükselişle devam ederken piyasa değeri 330 milyon dolar seviyesindeydi. Kripto paraların kümülatif değeri 1,1 trilyon dolar eşiğine dayandı ve eğer Bitcoin’in güçlü duruşu devam ederse ROSE dahil diğer altcoinlerde çift haneli yükselişler sürebilir. 2023 yılına dair açıklanan yol haritasında yatırımcıları heyecanlandıracak ciddi bir çalışma yok gibi görünüyor. Yol haritasının fiyata ekstra katkı sağlamaması muhtemel görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.