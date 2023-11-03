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  •   Türk Yatırımcıların Gözdesi Altcoin Tüm Piyasa Düşerken Yüzde 15 Yükselişe Gözünü Dikti! İşte Son Durum!

Türk Yatırımcıların Gözdesi Altcoin Tüm Piyasa Düşerken Yüzde 15 Yükselişe Gözünü Dikti! İşte Son Durum!

Özet

  • Avalanche (AVAX) son iki haftada yükselerek 11 dolar seviyesine doğru ilerliyor.
  • Teknik analize göre, AVAX 11 dolar direnç seviyesini aştı.
  • Likidite haritası, 14 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
17:00
3 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Avalanche (AVAX) fiyatında son iki hafta içinde göze görülür bir fiyat artışı yaşandı. Avalanche, eski aralığını niteleyen düşük seviyelerini savunurken ve şimdi de gözler 11 dolar seviyesine çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde Avalanche’ın yakın zamanda ortaya çıkan projesi Stars Arena’da CEO istifası yaşandı. Bu gelişme, 7 Ekim’de gerçekleşen ve yaklaşık 3 milyon dolarlık kayıpla sonuçlanan hack olaylarının ardından geldi.

AVAX Direnç Seviyesinin Üzerinde Mi Kalacak?

AVAX, Ağustos sonundan bu yana 8,72 dolar ile 10,92 dolar aralığında (turuncu aralık) işlem görmüştü. Geçtiğimiz iki hafta boyunca ayılar kontrolü eline almaya çalıştı ve bu aralığın dip seviyesi olan 8,7 dolar seviyesi test edildi ve güçlü bir biçimde savunuldu. Bitcoin’in (BTC) 26.700 dolara yükselişinden destek bulan AVAX, 11 dolar direncini aştı ve bunu korumak konusunda gerekli gücü bulmuş görünüyor.

Yazım saati itibariyle günlük grafikteki piyasa yapısı yükselişe işaret ediyordu. Yatırımcıların yakından takip ettiği RSI, 66’da bulunuyordu ve yukarı yönlü momentumun sağlam duruşunu destekliyordu. Bir başka dikkat çeken gösterge OBV de son iki haftada güçlü bir artış eğilimi gösterdi ve alım hacminde gözle görülür bir yükselişi yatırımcılara yansıttı.

Dikkat çeken bir diğer nokta olarak kırılım işlem hacminin arttığı dönemde gerçekleşti. Bunun yanı sıra, 11 dolar ve 11,6 dolar seviyeleri daha düşük zaman dilimlerinde destek seviyesi olarak yeniden test edildi. Bu durum AVAX’ın bir sonraki yukarı yönlü hareketinde ana direnç seviyesi olarak kabul edilen 13,9 dolara ve piyasa yapısının durumuna bakılarak belki de daha yukarı seviyelere hareket edebileceğini işaret etti.

14 Dolar Seviyesi Geçilecek Mi?

Aşağıdaki grafikte görülen likidasyon seviyeleri ısı haritası, 14 dolar seviyesinin hemen altında büyük miktarda likiditenin mevcut olduğunu ortaya çıkardı. Bu, 13,9 dolarlık direnç ile iyi bir şekilde sınırlarını çizdi. Bunun yanı sıra, bir sonraki büyük likidite varlığı 14,5 dolar ve 16,15 dolarda bulunuyor.

Likidite her zaman yatırımcıların dikkatini çekmiştir. Bu nedenle satın alım baskısı devam ederse AVAX’ın bu noktaları hedefleyerek yükselişi muhtemel olabilir. Yatırımcılar 13,9 dolar, 14,5 dolar ve 16,15 dolar seviyelerini long pozisyon değerlendirmesi için veya elde etmiş oldukları kârı realize etmek için göz önünde bulundurabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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