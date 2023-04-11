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Wall Street araştırma şirketi Bernstein analistlerinin hazırladığı yakın tarihli bir rapor, Bitcoin (BTC) yerine değerli metal altını tercih etmenin mantıksız olduğunu savunuyor. Analistler, Bitcoin yerine altını tercih etmeyi dikkat çekici bir şekilde daha hızlı hiden bir attan nefret etmeye benzetiyor. Bernstein analistlerinin altın karşısında yaptıkları çarpıcı Bitcoin yorumu, 2022 yılında itibari para birimlerinin değer kaybetmesi karşısında koruma sağladığı için her iki varlıkta da yükseliş olmasının mümkün olduğunu öne süren Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz’ın duygularını yansıtıyor.

Bitcoin’deki Güçlü Duruş

Lider kripto para Bitcoin‘in bugün erken saatlerde 30 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması, en büyük kripto paranın bir değer saklama aracı olma potansiyeline ilişkin tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.

Bernstein analistlerinden Gautam Chhugani ve Manas Agrawal, Ocak ayının başında Bitcoin’deki güçlü duruşun altını çizerek en büyük kripto paranın 2022’deki düşüşünden önce iki kripto kışı atlattığına dikkat çekmişti. Analistler, her iki durumdan da BTC‘nin üstel getirilerle yeniden değer kazanarak çıktığını ve piyasanın stres altında olduğu dönemlerin yatırım yapmak için en mükemmel dönemler olduğunu savunmuşlardı. Bernstein analistlerinin gözlemleri, Bitcoin’in bağımsız bir varlık olarak uzun vadedeki potansiyel değer artışı etrafında çevreleniyor.

Bitcoin ve Altın

Değerli metal altın ve Bitcoin karşılaştırması uzun zamandır yatırımcılar arasında tartışma konusu oldu ve olmaya da devam ediyor. Pek çok kişi geleneksel güvenli liman varlık karşısında en ciddi alternatif olarak en büyük kripto parayı gösteriyor, BTC’nin en iyi güvenli liman olduğunu savunuyor. Bazı yatırımcılar, ekonomik belirsizlik dönemlerinde servet koruması sağladığı için altına en uygun alternatif varlığın Bitcoin olduğunu düşünüyor.

Bitcoin’deki son fiyat artışı da kripto para piyasasına olan ilginin yeniden artmasına neden oldu. Kripto para piyasasının değeri 1.2 trilyon doları aşarken, BTC’nin piyasa değeri 600 milyar dolara dayandı.