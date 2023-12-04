Trezor’dan Bitcoin’e Yönelik Afrika’da Eğitim Projesi: Süreç Nasıl İlerleyecek?

Kripto para piyasasına yönelik eğitim projeleri dikkat çekmeye devam ediyor. Buna göre donanım kripto para cüzdanı firması Trezor, Afrika’da yeni bir eğitim projesi başlatarak Bitcoin’e yönelik eğitim hareketini küresel çapta teşvik etme çabalarını sürdürmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklamada, Trezor Akademisi’nin 4 Aralık’ta Gana’nın başkenti Akra’da düzenlenen Trezor destekli Afrika Bitcoin Konferansı’nda resmen başlatıldığını açıkladı.

Trezor Akademi’den Dikkat Çeken Adım

Trezor Akademi, Afrika’da Bitcoin’e yönelik farkındalığı yaymaya odaklanan bir eğitim programı olarak öne çıkıyor. Daha önce 2023 yılında pilot olarak başlatılan program, ülkede yaşayan Bitcoin uzmanları tarafından yönetilen yüz yüze buluşmalar gerçekleştirmeyi ve vatandaşların Bitcoin’in potansiyeli hakkında bilgi edinmeleri için bir platform sağlamayı hedefliyor.

Trezor’un yayınladığı blog yazısına göre Trezor Academy pilot aşamasında Gana, Nijerya, Kamerun, Uganda, Burundi ve Kenya’da ilk adımı attı. Şirket 2024 yılı boyunca ondan fazla yeni Afrika ülkesinde akademiler kurmayı ve eğitimcileri Bitcoin hakkında eğitim vermek için yetkinlendirmeyi amaçlıyor. Konu ile ilgili olarak Trezor CEO’su Matej Zak şu yorumda bulundu:

“Bitcoin’in benimsenmesi Afrika’da belki de diğer tüm kıtalardan daha önemlidir. Özellikle Bitcoin ile ödeme planları, mikrofinansman ve tasarruf gibi yerel girişimlerle ilgili çeşitli faydalar sağlanabilir.”

Bitcoineta’ya Trezor Yardımı

Trezor’un Afrika’da başlattığı eğitim programının bir parçası olarak şirket, Batı Afrika bölgesinde Bitcoin farkındalığını yaymaya adanmış Bitcoin temalı bir proje olan Bitcoineta’yı da finanse ederek dikkat çekiyor. Bitcoineta farkındalık programı ilk olarak 2018 yılında Bitcoin Argentina ve Bitcoin Americana adlı kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından başlatıldı ve kampanyanın adı Bitcoin ve İspanyolca minivan anlamına gelen camioneta kelimelerinin kısaltmasından oluşuyor.

Trezor yetkililerine göre Afrika Bitcoineta kampanyası, Gana’nın Bitcoin eğitim girişimi Bitcoin Cowries ile birlikte başladı. Kampanya kapsamında Bitcoineta projesinde yer alan bir araba Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nu gezerek Bitcoin’e yönelik eğitim sürecini bölgedeki kırsal topluluklara ve okullara aktaracak.

Şirket tarafından kaleme alınan bir duyuruya göre Afrika Bitcoineta’nın yolculuğu 1 Aralık’ta başladı. Trezor, aracın ilerleyişinin resmi Bitcoineta X hesabı aracılığı ile kamuoyuna paylaşılacağını ve video bloglar ve diğer medya kanalları aracılığı ile sürecin belgeleneceğini açıkladı.