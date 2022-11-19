Draper, piyasada yaşanan son gelişmelere ve BTC fiyatındaki düşüşe rağmen BTC fiyatının 250.000 dolara ulaşacağını ifade ediyor.

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Risk sermayedarı Tim Draper, piyasada yaşanan son gelişmelere ve Bitcoin fiyatındaki düşüşe rağmen BTC fiyatının 250.000 dolara ulaşacağını ifade ediyor. Eğer Draper’ın tahmini gerçekleşirse lider kripto para birimi mevcut seviyelerin yaklaşık olarak yüzde 1.400 üzerine çıkabilir.

Katalizör Ne Olacak?

Yeni bir Bloomberg röportajında Draper, Bitcoin fiyatını 250.000 dolara çıkaran katalizörün ne olduğuna inandığına dair de yorumlarda bulundu. Popüler isim konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçlarının tamamının Bitcoin ile alınabilecek olmasının biraz zaman alacağını ancak BTC’yi 250.000 dolara çıkaracak katalizörün de bu olacağını ifade ediyor.

Draper bu noktada, “İşte bildiğim istatistikler: Bireysel harcamaların %80’ini kadınlar kontrol ediyor. Bu genellikle yiyecek, giyecek ve barınaktır. Eskiden kadınlar sadece Bitcoin cüzdanlarının 14’te birini elinde bulundurulan bugün bu rakam 6’da 1.” sözlerini kullanıyor.

Draper’a göre kadınlar, Bitcoin ile ödeme yaparak indirim elde edebileceklerini fark ettiklerinde ve işletmeler de Bitcoin’i kabul ederek karlarını ikiye katlayabileceklerini fark ettiklerinde fiyat artışı oldukça hızlı gerçekleşebilir. Bitcoin fiyatı yazının kaleme alındığı sırada 16.630 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Draper 250.000 Dolarda Israrlı

Mayıs ayında önde gelen risk sermayedarı, Bitcoin’in sonunda 250.000 dolar fiyat seviyesine ulaşacağına dair tahminini bir kez daha açıklamıştı. Draper ayrıca FTX‘in yarattığı depremin ışığında, kripto alanında bir yatırımcı olarak merkezi olmayan varlıklara odaklandığını söylüyor.

Popüler isim konuyla ilgili olarak, “Bir endüstri oyuncusu olarak, merkezi olmayan şeylere yatırım yapmak istiyorum. DAO‘lar (merkezi olmayan özerk kuruluşlar) gibi, merkezsizlik fırsatına sahip gibi görünen her şeyde büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum. DAO’lar insanlık için olağanüstü olacak. Bizi ileriye doğru antropolojik bir sıçrayıştan geçirecekler.” ifadelerini kullanıyor.

Bitcoin etrafında akıllı sözleşmelerde olanları sevdiğini de ifade eden Draper, “Bence bunlar çok heyecan verici çünkü başaracaklar, bu yüzden çok fazla yasal hizmete ihtiyacımız yok. Aslında bu sözleşmelerin çoğuna yazılımın içinde yer verebiliriz.” açıklamasını yapıyor.