Three Arrows Capital’in Kurucu Ortağı Zu Shu Bu Ay Serbest Bırakılacak: Sürece Dair Önemli Detaylar

İflas eden kripto şirketi Three Arrows Capital’in (3AC) kurucu ortağı Su Zhu’nun Singapur mahkemesinde kapsamlı bir sorgulamadan geçtikten sonra bu ay serbest bırakılacağı açıklandı. Zhu, yerel bir mahkemenin dört ay hapis cezası vermesinin ardından ülkeden kaçmaya çalışırken Eylül 2023’te Singapur’da tutuklanmıştı. Eski 3AC çalışanı Teneo, Zhu’nun 3AC ile ilgili konularda planlar yaptığını açıkladı.

Su Zhu Bu Ay Serbest Bırakılacak

Bloomberg’in 13 Aralık tarihli haberine göre Zhu bu hafta Singapur’da ilk sorgusunu tamamladı ve iki gün süren bir duruşmada avukatlarına yanıt verdi. Bloomberg, konuya hakim olan kişilere atıfta bulunarak avukatların şirketin nasıl başarısız olduğu ve varlıkların nerede olduğu hakkında ayrıntılar istediğini belirtti.

Bloomberg’in kaynaklarına göre Zhu iyi halden dolayı standart hükümlere göre bu ay serbest bırakılacak. Teneo, Eylül ayında yaptığı açıklamada, konuya yönelik şu ifadelere yer vermişti:

“Tasfiye memurları Bay Zhu’nun 3AC ve eski yatırım yöneticisi ile ilgili bilgi ve belgelerin sağlanması için kendisine karşı verilen mahkeme kararına hapis cezası süresince ve sonrasında tam olarak uymasını sağlamak için tüm fırsatları takip edecek ve gerektiğinde başka mahkeme kararları için başvuruda bulunabilecek.”

Süreç Nasıl Başladı?

3AC, 2012 yılında Kyle Davies ve Su Zhu tarafından kurulan Singapur merkezli bir kripto hedge fonu olarak hizmet vermeye başladı. Şirket, Bitcoin‘in 2022’de 20.000 doların altına düştüğü kripto ortamında kredi verenlerinden gelen marj çağrılarını karşılayamadı.

Devam eden süreçte 3AC’nin bir başka iflas etmiş kripto kredi firması olan BlockFi’den Bitcoin ödünç aldığı ancak piyasada yaşanan olumsuz koşullar ile birlikte mali durum sıkılaştığı için bir teminat çağrısını karşılayamadığı açıklanmıştı.

Zhu ve Davies, Singapur’da herhangi bir cezai suçlama ile karşı karşıya kalmadıkları için Zhu ve Teneo’nun temsilcileri arasında süren işlemlerin sivil bir mesele olduğu açıklandı. Sürecin başından beri firari olan Davies de aynı kararla dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Eylül 2023’te Singapur Merkez Bankası, 3AC için ülkenin menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri iddiası ile Davies ve Zhu hakkında dokuz yıllık yasaklama emri çıkarmıştı.

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