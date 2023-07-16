Thodex Davasında Kurucu Faruk Fatih Özer’in Cezası Açıklandı: Hapis Yatmayacak mı?

Özet

  • Thodex kripto para borsası davasında kurucu Faruk Fatih Özer'e 7 ay 15 gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.
  • Özer, kaçakçılık suçundan yargılandığı davayı böylece geride bırakmış oldu.
  • Özer bu kapsamda hapis yatmayabilir.
  • Piyasaya etkisi: nötr
15:36
16 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Türkiye’nin çok yakından takip ettiği Thodex kripto para borsası davasında çok önemli bir karar açıklandı. Davanın en önemli ismi kurucu Faruk Fatih Özer ile ilgili karar belli oldu ve mahkeme hükmü açıkladı.

Thodex Davasında Karar Belli

İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada, tutuklu sanık Faruk Fatih Özer hakkında hüküm verildi. Fatih Özer duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı ve duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Beraat talebinde bulunan ve kaçakçılık suçundan yargılanan Özer, ceza verilirse bile hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istedi. Tahmin edildiği gibi bir sonuç çıktı ve takdiri indirim maddeleri uygulanarak, Özer’e 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

thodex faruk fatih özer

Bu kapsamda Özer, sadece adli para cezasını ödeyerek hiç hapis yatmadan büyük dolandırıcılık iddialarından savrulmuş olabilecek. 2017 yılındaki hesap hareketleri de incelenen Özer2in tebligata rağmen o dönemdeki gerekli belgeleri de teslim etmemişti. Özer’in vergi usul kanunu kapsamında kaçakçılık suçundan yargılandığı biliniyor ve bunun cezası da 18 aydan 5 yıla kadar hapis kapsamında verilebilir.

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