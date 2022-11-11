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Doğru projeleri belirleyenlerin yatırımlarında çarpıcı bir geri dönüş görenlerle, kripto para birimine yatırım yapmak için en iyi fırsatların nerede olduğunu belirlemeye çalışmak zor bir iştir.

Kripto para alanındaki birçok yatırımcı, Theta Network (THETA) olarak bilinen projeyi değerlendirdi, ancak iddialara göre piyasa analizi, seçebilecekleri daha iyi yatırımların olabileceğini gösteriyor. Ekibin açıklamalarına göre yeni proje Orbeon Protokolü dalgalanırken ve 11 Kasım’a kadar %125’lik bir fiyat artışı görürken Theta Network’ün neden bir düşüş görmeye devam edebileceği yazının devamında açıklanmaya çalışılıyor.

THETA Riskli Bir Yatırım Mı?

Theta Network projesi, 2017’nin sonlarında ICO’larında 20 milyon dolar topladı ve 2019’da kendi ana ağ sürümlerinden önce Ethereum (ETH) ağında başladı. Theta Network, içerik dağıtım sorununa blok zinciri odaklı bir çözüm sunuyor ve merkezi olmayan bir video dağıtım ağı olarak nitelendiriliyor. Kullanıcılar, TFUEL tokenları kazanmak için dApp’leri kullanabilir ve düğümleri çalıştırmak ve ekosisteme katkıda bulunmak için THETA tokenlarını stake edebilirler.

Theta Network, ICO’larından büyük ilgi gördü ve benimseme konusunda önemli adımlar attı. Theta Network tokeni iddialara göre, fayda açısından yalnızca sınırlı bir potansiyel gösterdi, yani ICO fiyatından daha yüksek olsa da, tokenin değeri tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 15.90 dolardan bu yana %90’ın üzerine düştü.

Theta Network’ün, Theta ekibinin toplulukla iletişim kurmamasından da zarar gördüğü ve daha fazla kişi ilgisini kaybettikçe, THETA’nın fiyatının daha da düşmeye devam etmesinin muhtemel göründüğü ifade ediliyor. Analistlere göre THETA’nın 1 dolar altını görmesi için %15’lik bir düşüş yeterli gibi görünüyor.

Orbeon ekibinin iddialarına göre Theta Network giderek daha riskli bir yatırım seçeneği gibi görünse de, en azından ORBN’nin kısa ve orta vadede, önemli fayda sağlayan başka bir proje olduğu ifade ediliyor. Bu da açıklamalara göre ön satış süresi boyunca %6.000’lik bir fiyat artışı potansiyeli hakkında yorumlar yapmasını sağlıyor.

Orbeon Protocol İyi Bir Yatırım Fırsatı Mı?

Orbeon Protocol, pazarın henüz el değmemiş bir alanına girebilen devrim niteliğinde yeni bir yatırım platformu olarak nitelendiriliyor. Geleneksel VC’lerden daha düşük fon seviyelerine sahip yatırımcıların, 1 dolar gibi düşük bir fiyata fraksiyonel öz sermaye destekli NFT’leri satın alarak gelecek vaat eden işletmelerdeki yatırım fırsatlarına erişmelerini sağlar.

Ekibin iddialarına göre analistler bu projeden özellikle heyecan duyuyorlar çünkü şu anda piyasaya giremeyen potansiyel olarak milyonlarca dolarlık yatırıma kapıları açarak piyasanın değerini artırma yeteneğine sahip olduğu düşünülüyor. ORBN’nin küçük yatırımlar sunmada lider olduğu ve onları katlanarak büyümeye ayarlanmış bir pazarda kontrol edici bir konuma getirebileceği iddia ediliyor.

Orbeon Protocol’de yatırımcılar, Solid Proof tarafından endüstri tarafından tanınan bir akıllı sözleşme denetiminin yanı sıra takım tokenlerinin en az bir yıl boyunca kilitlenmesi gibi güvenliği sağlamak için Orbeon ekibi tarafından atılan profesyonel adımlar ve ORBN’nin likidite havuzu tarafından daha fazla güvence altına alınabilir.

Bu sebeple Orbeon Protocol hakkkında piyasa analistlerinin ORBN token fiyatında çarpıcı artışlar öngörmesinin şaşırtıcı olmadığı ifade ediliyor. Kullanıcılar önemli kazançlar elde etmek için büyük fırsatlar gördükçe ön satış sırasında %6,000 artış gelebileceği dile getiriliyor. Ekibe göre ORBN talebindeki bu büyük artış, tokenin devasa faydasıyla bağlantılı. Ekosistemin yönetimini güçlendirmek ve kullanıcıları için aranan fırsatlara özel erişim sağlamak için kullanılıyor olması, ORBN’ye stake ödülü bonusları, işlem ücreti indirimleri ve üyelik gibi avantajlar talep etmek isteyen kişiler tarafından yoğun bir şekilde yatırım yapıldığı anlamına geliyor olabilir.

Ekibin iddialarına göre tahmini getiriler ve projenin büyüme şekli göz önüne alındığında, Orbeon Protocol’ün ön satışları için önemli bir ilgi görmeye başladığı ifade ediliyor. Yine ekibin iddialarına göre analistler, ön satışın sonunda 0,004 dolardan 0,24 dolara bir fiyat artışı olacağını tahmin ediyor.

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