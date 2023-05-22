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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.850 dolardan alıcı buluyor ve kümülatif hacim halen 30 milyar dolar altında. Piyasaların hafta sonu 40 milyar dolarlık hacim eşinin altına düştüğünü çok görmüştük ancak hafta içi bile 30-20 milyar dolar aralığına gerilemesi artık ayı piyasalarının en zorlayıcı günlerinde olduğumuzu söylüyor.

Bitcoin Yükselecek Mi?

Son 1 yılın en düşük hacimli ayını kapatmaya hazırlanıyor. Öyle ki mevcut hacim verileri bize 2022 Aralık ayının sıkıcı günlerinden daha kötü bir zamanda olduğumuzu söylüyor. Hatırlarsanız Aralık ayındaki hacim düşüşünün peşinde 3 aylık bir yükseliş dönemi yaşamıştık. Bitcoin şu an alıcı ve satıcıların dengeli duruşu nedeniyle adeta yatay seyrediyor. Fakat bu terazinin bir kefesi ağır bastığında Bitcoin yüksek volatiliteli günlerine dönecek.

Bitcoin’in fiyatı 13 Mayıs’tan bu yana 27.000 dolar seviyesinde sabitlendi ve bu dönemde daha az dalgalanma gösterdi. Bu hareket, Bitcoin’in 12 saatlik grafiğinin 11 gün boyunca 27.800 ila 28.700 dolar arasında değiştiği Nisan ayı başlarına fazlasıyla benziyor.

Bitcoin yatırımcıları BTC fiyatını her iki yöne de kararlı bir şekilde itebilecek potansiyel bir piyasa tetikleyicisi bekliyor. Örneğin, 25 Mayıs’ta Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik Analiz Bürosu ilk çeyrek için yıllıklandırılmış gayrisafi yurtiçi hasılayı (GSYH) açıklayacak. Bu veriyi 26 Mayıs’ta üreticiler tarafından alınan siparişlerin maliyetini ölçen ABD dayanıklı mal siparişleri takip edecek. Yani yakında yaşanacak (kripto paralar önemli gelişmeler haberi) önemli olaylar fiyatın yönünü belirleyebilir. Yaklaşan büyük olayları kripto paralar için önemli gelişmeler haberimizde Pazar günü, gün ve saat detaylarıyla paylaşmıştık.

Bitcoin fiyatı yukarı yönlü kırılımı başlatırsa 32.400 dolara kadar yükselebilir. Bu altcoinler için %20’yi aşan kazanç potansiyeli anlamına gelir.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Altcoinlerde hafif yükselişler dikkat çekiyor ve 1,12 trilyon dolarlık kümülatif değer şimdilik umut vadediyor. Yatırımcılar için ilk eşik 1,2 ve 1,5 trilyon dolar seviyelerinin destek olarak geri kazanılması. Ancak piyasadaki hacimsizlik altcoinlerin kaderini BTC’ye çok daha fazla bağladı. Eskiye nazaran pozitif ayrışan altcoinlerin sayısı da bu dönemde minimum seviyede bulunuyor. Özetle altcoinlerin çoğu Bitcoin’in terazisinin devrilmesini bekliyor.

Yatırımcılar için bugünlerde en iyi yükseliş sinyali borç tavanı konusunda anlaşmanın duyurulması olacaktır. Cumhuriyetçilerle görüşmeler bugün de devam ediyor ve temerrüt riski göz önünde bulundurulursa anlaşmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.