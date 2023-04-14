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Tepedeki İsimden SEC Başkanına Tehdit! Kripto Para Borsası İçin Mektup Gönderdi!

Gensler'ın suyu ısınıyor. Artık Temsilciler Meclisi bile o ve ekibinden yaka silkmeye başladı.
00:08
14 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

SEC Başkanı Gensler çeşitli kurumlara altcoinlerin menkul kıymet olduğuyla ilgili röportajlar veriyor. Videolar çekiyor. Aslında yapması gereken daha önemli işler var. Örneğin kripto paraların ona uygun yeni yasalarla regüle edilmesi üzerinde çalışabilir. Veya Temsilciler Meclisi tarafından talep edilen belgeleri sunabilir. Ancak Gensler bunu yapmıyor ve en üst düzey isimden kısa süre önce sağlam bir ihtar aldı.

SEC Başkanına Kripto Mektubu

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry hali hazırda SEC başkanı olan Gensler’a bir mektup gönderdi. Bu mektup FTX kurucusu SBF hakkındaki suçlamalarla ilgili detayların neden halen kendileriyle paylaşılmadığı hakkındaydı. Gensler ve ekibinin kendilerini oyaladığını ima eden mektubun sonunda bir tehdit de bulunuyor.

“Belge talebimize istinaden gönderdiğiniz 11 Nisan tarihli cevap için teşekkür ederiz. Ancak uygun bilgi ve materyal üretimi taahhüdünüz yetersizdir. 10 Şubat tarihinde size SBF hakkındaki suçlamalarla ilgili bir mektup gönderdik. Ekibiniz gerekli görüşme ve belgelerin temini noktasında bize yardımcı olmuyor. Personeliniz tarafından verilen 15 Mart tarifli brifing bizim mektupta istediğimiz hiçbir soruya cevap vermiyordu. Üstelik personeliz tarafından aynı gün bize ulaştırılan 232 sayfalık belgelerin tamamı halka açık ve sorularımızı yanıtlamıyor. Bizden talep ettiğiniz detayları size ulaştırmamıza rağmen taleplerimiz “zaman alıcı ve kapsamlı bir süreç” cevabı aldı. 17 Nisan tarihinde istenen belgeleri ibraz etmezseniz komitemiz gerekli belgelerin temini için zorunlu süreci kullanmayı düşünecek. Finansal Hizmetler Komitesi sizi denetleme yetkisine sahiptir. Herhangi bir sorunuz varsa bize ulaşmanızı rica ederim.”

Mektup daha uzun ancak kritik bölümleri bunlardı.

SEC Kripto Konusunda Eleştiriliyor

Cumhuriyetçiler de düzenleyici kurumların kripto konusunda ağır ve kısıtlayıcı olduğu konusunda çeşitli eleştiriler getirdi. McHenry tarafından gönderilen mektup ise SEC ve Gensler’ın en çıldırtıcı yönüne değiniyor. İşler yürümüyor. Kripto şirketleri kendilerine rehberlik sağlanmasını ve regüle olmayı istediğinde karşınızda net bir muhatap bulamıyorsunuz. Peki bunu kim söylüyor? Coinbase Baş Hukuk Müşaviri bu açıklamayı yapıyor.

Coinbase hali hazırda ülkedeki en büyük kripto para borsası ve hisse senedi piyasalarında işlem gören halka açık bir şirkettir. SEC, Coinbase borsasına bile kurallara uyum noktasında gerekli desteği vermiyorsa diğer borsalar ne yapacak? Daha doğrusu ne yapacak diyorduk fakat gördük ki Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanına da benzer bir tavır takınılıyor. Bu gerçekten gülünçtür.

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