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TV kişiliği ve Mad Money programının sunucusu Jim Cramer, uzun zamandır Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) ve Ripple (XRP) gibi kripto para birimlerinin sesli bir eleştirmeni olmuştu. Bununla birlikte, kripto piyasasına ilişkin son yorumları, tahminlerindeki ironiye dikkat çeken topluluktaki pek çok kişinin öfkesini çekti.

Bitcoin Tavsiyesi Vermişti

Geçtiğimiz ay Cramer, 14 Mart’ta kripto para birimi yükselmeye başlarken yatırımcılara Bitcoin satmalarını tavsiye etti. O tarihten bu yana Bitcoin %24 değer kazanarak pek çok kişinin finansal analistin tavsiyesiyle alay etmesine neden oldu. Gerçekten de Bitcoin o tarihte 24.152 dolardan işlem görüyordu ve şu anda yayın sırasında 29.976 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin bugün yükseldi. Bitcoin tuhaf bir hayvan. Açıkça söyleyeyim, bence manipüle ediliyor. Tüm zaman boyunca Sam Bankman-Fried tarafından manipüle ediliyordu, bu nedenle lütfen hala manipüle edilmediğini varsaymayın. Ben olsam Bitcoin’imi bu ralli sırasında satardım. Ve inanın bana, bir zamanlar Bitcoin’e inanan biriydim. Ama burada değil, şimdi değil.

Cramer’in kripto paralar hakkındaki şüphelerine rağmen Bitcoin güçlü bir performans sergilemeye devam ederek dijital varlıklara şüpheyle yaklaşan birçok geleneksel yatırımcıyı şaşırttı.

Bitcoin’den Çıkın Dedi

Jim Cramer tersine işlem uygulama stratejisi veya portföyü, Cramer’ın programında önerdiklerinin tersini yapmayı içeriyor. Bazı yatırımcılar ters Jim Cramer stratejisinin kârlı olabileceğine inanmakta çünkü Cramer’ın seçimleri her zaman doğru değil ve önyargıya ya da diğer faktörlere tabi olabilir.

“Ters Kramer” stratejisini izleyen bazı yatırımcılar Jim Cramer’ın korku ve teslimiyet anlarını alım yapmak için uygun bir zaman olarak görür. Başka bir deyişle, belirli bir hisse senedi veya kripto hakkında olumsuzluk ifade ettiğinde veya dikkatli olunmasını tavsiye ettiğinde, bu yatırımcılar bunu piyasaya girmek için bir sinyal olarak görüyor.

Özellikle, 10 Ocak’ta, televizyon kişiliği Bitcoin’den hızlı bir şekilde çıkmayı önerdi ve o sırada 17.192 dolardan işlem görüyordu; ancak, yayınlandığı tarihteki fiyatla karşılaştırıldığında, BTC o tarihten bu yana %74’ün üzerinde tırmandı.

İlginç bir şekilde XRP, TV kişisi Jim Cramer’ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a karşı açtığı davayı kazanamayabileceğini söylemesinin ardından hafif bir toparlanmadan önce 2023’teki en yüksek seviyesi olan 0,58 dolardan %14 oranında düştü.