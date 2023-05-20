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Teknoloji Devi Apple, Çalışanlarına ChatGPT ve Benzeri Yapay Zeka Araçlarının Kullanımını Yasakladı

Özet

  • Wall Street Journal'ın haberine göre Apple, çalışanlarına ChatGPT kullanımını yasakladı.
  • Hafta içinde yapılan habere göre söz konusu yasağın sebebi olarak ise Apple'ın benzer bir teknoloji geliştirmesi ve AI programlarını kullanan çalışanların gizli verileri sızdırmasından endişe duyulması olduğu ifade edildi.
16:55
20 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Wall Street Journal’ın hafta içerisinde yaptığı bir habere göre piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük şirketi olan Apple, çalışanlarına ChatGPT ve benzeri yapay zeka araçlarının kullanımını yasakladı. Yapılan habere göre söz konusu yasağın sebepleri olarak ise Apple’ın benzer bir teknoloji geliştirmesi ve AI programlarını kullanan çalışanların gizli verileri sızdırmasından endişe duyulması olarak ifade edildi.

Yapay Zeka Furyası ve ChatGPT

OpenAI tarafından geliştirilen ve 2022 yılının Kasım ayında piyasaya sürülen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, çok kısa bir süre içerisinde dünya çapında büyük bir popülariteye sahip oldu. ChatGPT‘nin büyük bir popülariteye sahip olması ile birlikte geçmiş yıllarda da sıkça tartışılmakta olan yapay zeka ve yapay zeka teknolojileri yeniden kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline geldi. Yapay zeka teknolojilerinin olası riskleri de başta ABD olmak üzere dünya çapında pek çok politikacının radarına girdi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, birkaç hafta önce “yapay zeka teknolojilerinin olası risklerini” değerlendirmek adına teknoloji endüstrisinin bileşenleri ile bir araya geldi. Ancak son dönemlerde yapay zeka teknolojilerine ilişkin yoğun çalışmalar yürüten Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in toplantıya katılmaması da gözlerden kaçmadı.

Bu bağlamda teknoloji endüstrisi tarafında da önemli bir gelişme yaşandı. Teknoloji devi Apple, kullanıcılarına ChatGPT kullanımını yasakladı.

Apple, Çalışanlarına ChatGPT Kullanımını Yasakladı

Güncel verilere göre 2,75 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip olan ve dünyanın en büyük şirketi olan teknoloji devi Apple, Wall Street Journal’ın hafta içerisinde yaptığı bir habere göre çalışanlarına ChatGPT ve benzeri yapay zeka araçlarının kullanımını yasakladı. Yapılan habere göre söz konusu yasağın sebepleri olarak ise Apple’ın benzer bir teknoloji geliştirmesi ve AI (Artificial Intelligence) programlarını kullanan çalışanların gizli verileri sızdırmasından endişe duyulması olarak ifade edildi.

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