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Yaklaşan Vasil hard fork yükseltmesi ile kripto para piyasalarında ön plana çıkan Cardano (ADA) ve popüler altcoinlerden biri olan Solana’nın (SOL) fiyat hareketinde önümüzdeki günlerde ne tür engeller bekliyor? Token’lar kritik direnç ve destek seviyelerini kırabilecek mi?

Solana (SOL)

Solana 27 Ağustos’tan bu yana 30 ila 33 dolar arasında dar bir aralıkta sıkıştı, bu durum alıcılar ve satıcılar arasında bir kararsızlığa işaret ediyor. Düşen 20 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) ve negatif bölgedeki göreceli güç endeksi (RSI), ayılar için bir avantaja işaret ediyor olabilir. Satıcılar kripto para biriminin fiyatını 30 doların altına düşürürse, SOL/USDT paritesi 26 dolar seviyesinde bulunan çok önemli bir desteğe düşebilir. Belirtilen seviye göz önünde bulundurulması gereken önemli bir bölge çünkü bunun altında yaşanabilecek bir kırılma ve kapanış, düşüş trendinin yeniden başlamasına işaret edebilir.

Aksine kripto para biriminin fiyatı mevcut seviyeden yükselir ve 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, parite 50 günlük SMA seviyesi olan 39 dolara kadar yükselebilir. Böyle bir hareket, paritenin birkaç gün daha 30 ila 48 dolar arasında sıkışabileceğini gösterebilir.

Cardano (ADA)

Cardano son üç gündür 20 günlük EMA’ya seviyesi olan 0,47 dolara yakın işlem görüyor ancak boğalar fiyatı bu seviyenin üzerine çıkaramadı. Bu durum ayıların 20 günlük EMA’yı savunduklarını gösteriyor. Popüler altcoin ADA’nın fiyatı 20 günlük EMA seviyesinin altına geriler ve 0,44 ABD dolarının altında işlem görmeye başlarsa, ADA/USDT paritesi 0,42 ABD dolarına kadar düşebilir. Bu seviye yine güçlü bir destek görevi görebilir ancak ayılar fiyatı bunun da altına düşürürse parite 0,40 dolara gerileyebilir.

Bu varsayımın aksine fiyat 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa parite, 50 günlük SMA seviyesi olan 0,49 dolara kadar yükselebilir. Boğalar, olası bir ralli için yolu temizlemek adına bu engeli aşmak zorunda kalacak.