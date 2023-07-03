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  •   “Tek Bir Hamlelerine Bakar” Diyerek Paylaştı! Duayen İsimden Bitcoin İçin 6 Haneli Fiyat Öngörüsü!

“Tek Bir Hamlelerine Bakar” Diyerek Paylaştı! Duayen İsimden Bitcoin İçin 6 Haneli Fiyat Öngörüsü!

Özet

  • On-chain analisti Willy Woo, Bitcoin'in fiyatının 310 bin dolara yükselebileceğini iddia etti.
  • Woo, BTC'nin fiyatının 398 bin dolara kadar çıkabilir, ancak bu kurumların sermaye dağıtımı zamanlamasına bağlı.
  • Öte yandan SEC'nin spot Bitcoin ETF başvurularını kapsamının yetersiz bulması ve daha fazla bilgi talep etmesiyle ilgili gelişmeler söz konusu.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
09:31
3 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para dünyasının yakından takip ettiği bir isim olan ünlü on-chain (zincir üzeri) analisti Willy Woo, en büyük kripto para Bitcoin’in (BTC) fiyatının basit bir koşul altında 10 kat artabileceğini iddia etti. İşte Woo’nun ortaya koyduğu o iddialı Bitcoin öngörüsü.

Bitcoin İçin Hedef Aralık 128 Bin Dolar İla 398 Bin Dolar Arasında

Zincir üzeri analisti Willy Woo, Blockchain ve tokenizasyonla çeşitli derecelerde ilgilenen sekiz kurumun, yönetimleri altındaki varlıklarının (AUM) yüzde 5’ini Bitcoin’e tahsis etmeleri halinde en büyük kripto para Bitcoin‘in fiyatının 310 bin dolara yükseleceğini söyledi.

Woo, “Bu adamlar AUM’larının yüzde 5’ini BTC’ye tahsis ederse fiyat ne olur? Hesaplamalarıma göre coin başına yaklaşık 310 bin dolar.” diyerek beklentisini ifade etti.

Zincir üzeri analisti, BTC‘nin fiyatının 398 bin dolara kadar çıkabileceğini ancak bunun sermaye dağıtımının zamanlamasına bağlı olduğunu da ekleyerek “Bu gerçekten piyasanın düşüş ya da yükseliş evresinde konuşlandırılmalarına bağlı olacak, ancak aralık 128 bin dolar ila 398 bin dolar arasında olacak. Mevcut koşullarda hedef seviye 310 bin dolarda. Buradaki metodoloji, piyasa değerindeki artış ile gerçekleşen değer artışını ölçmeye dayanıyor.” dedi.

Devlerin Spot Bitcoin ETF’si Yarışı ve SEC’in Tutumu

Woo’nun Bitcoin için ortaya koyduğu altı haneli fiyat öngörüsü dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock ve Fidelity‘nin spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurularını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yetersiz bulunmasının ve yetersiz kısımların iyileştirilerek yeniden başvuru yapmalarını talep etmesinin ardından geldi.

ABD’li düzenleyici kurum, gözetim anlaşması yapmaları beklenen Bitcoin ETF’sinin adını vermedikleri veya gözetim anlaşmasının nasıl işleyeceğine dair bilgi vermedikleri için başvuruları iade ettiğini belirtti. CBOE Global Markets, aynı gün içinde SEC‘in kapsamsız bulduğu Fidelity’nin Bitcoin ETF’si başvurusunu düzenleyip yeniden gönderdi.

Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, SEC’ten gelen yanıtın tartışmasız iyi bir haber olduğunu öne sürerek “Temelde SEC onlardan ‘kripto para borsasını’ adlandırmalarını ve gözetim anlaşması hakkında daha fazla bilgi vermelerini istedi. Bu anlaşılabilir, tartışmasız iyi bir haber.” ifadelerini kullandı.

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