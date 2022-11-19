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Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, bir Bitcoin (BTC) düşüşünün muhtemelen Polygon (MATIC) ve bu 2 altcoin’in çökmesine neden olacağı konusunda yatırımcıları uyardı.

Binance’ın BNB’si

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, 187 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in 10 bin ila 14 bin dolar fiyat aralığına düşebileceğini ve potansiyel olarak bazı Layer 1 altcoin’lerini aşağı çekeceğini düşündüğünü söyledi. Analist, değer yakalama potansiyelleri nedeniyle özellikle Layer 1 Blockchain projelerine odaklandığını da ekledi.

İlk olarak kripto para borsası Binance’in ekosistem altcoin’i olan BNB‘ye bakan Altcoin Sherpa, Bitcoin’in fiyatı yükselmeye devam etmesinin BNB’yi 300 doların üzerine taşıyacağını söyledi. Analiste göre BTC düşerse BNB 200 dolar seviyesindeki desteğini kaybedebilir.

BNB: BTC tutunursa bu 300 dolarlara geri dönmeli. Eğer BTC büyük bir düşüş yaşarsa 150 dolardan alım yapın.

BNB, bu yazının hazırlandığı sırada 271,90 dolardan işlem görüyor.

Polygon’un MATIC’i

BNB’nin ardından Ethereum (ETH) ölçeklendirme platformu Polygon‘a geçen analist, altcoin’in iş ortaklıkları ve son rallilerle güç gösterdiğine dikkat çekse de Bitcoin’in beklediği gibi düşmesinin MATIC‘in yüzde 40’tan fazla bir değer kaybetmesine neden olabileceğini belirterek şunları söyledi:

MATIC: harika BD’ye (iş ve geliştirme) ve ortaklıklara sahip. Bu altcoin zaten birkaç kez dipten toparlandı ama hala iyi durumda değil. BTC büyük bir düşüş yapacak olursa 0,50 dolardan tekrar satın alınmalı.

MATIC, yazım sırasında 0,8559 dolardan alınıp satılıyor.

Cosmos (ATOM)

Son olarak Ethereum rakibi Cosmos‘a dikkat çeken Altcoin Sherpa, Bitcoin’in 10 bin ila 14 bin dolar fiyat aralığına düşmesi halinde ATOM’un 5 dolar aralığına gerilemesini bekliyor. ATOM, Eylül ayında 16 dolardaki fiyat seviyesi civarında, bu ayın başında ise 15 dolar aralığında boğa desteğini kaybetmişti.

ATOM: BTC düşerse bunu 5 dolardan alın.

ATOM, bu yazının hazırlandığı sırada 9,78 dolardan işlem görüyor.